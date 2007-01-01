В Ферзиковском районе семье погибшего работника выплатили компенсацию

Во вторник, 2 июня, прокуратура Ферзиковского района сообщила о выплате компенсации морального вреда в пользу детей погибшего работника.

По данным ведомства, в марте 2023 года организация допустила 40-летнего местного жителя, имевшего инвалидность, к выполнению опасных работ на территории карьера. При этом с ним не оформили трудовой договор и не провели никаких инструктажей по безопасности.

— Мужчина выполнял работы рядом с дробильной установкой и получил производственную травму, от которой умер. У мужчины остались трое несовершеннолетних детей, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура через суд потребовала от работодателя выплаты компенсации морального вреда.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал компанию перечислить детям полтора миллиона рублей.

Деньги уже выплачены в полном объёме.