Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Т2 и «Магнит» договорились об эксклюзивных кросс-предложениях для клиентов
Новость дня Общество

Т2 и «Магнит» договорились об эксклюзивных кросс-предложениях для клиентов

02.06, 11:46
0 335
Источник фото: Shutterstock/ автор ANDRANIK HAKOBYAN
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

T2, российский оператор мобильной связи, и «Магнит», один из ведущих российских ретейлеров, займутся созданием экосистемы взаимных привилегий для клиентов. В прошлом году Т2 расширила дистрибуцию SIM-карт на более чем 17 тысяч торговых точек «Магнита». В 2026 оператор создаст специальное предложение для клиентов сети, а абоненты T2 получат преимущества в программе лояльности ретейлера.

Партнерство Т2 и «Магнита» призвано решить ключевые задачи современного рынка: повысить лояльность клиентов через создание персональных взаимных предложений, снизить стоимость их привлечения за счет синергии дистрибуционных сетей и значительно повысить эффективность маркетинговых коммуникаций.

Сотрудничество трансформирует базовые услуги в продукты с добавленной ценностью. Клиент Т2 получит не просто связь, а статус, дающий привилегии в сети «Магнит». В свою очередь, покупатель «Магнита» приобретает и товары повседневного пользования, и выгодную связь. Это создает новый стандарт сервиса и сильный дифференциатор на конкурентных рынках.

В 2025 году SIM-карты Т2 начали продаваться в более чем 17 тысячах торговых точек «Магнита». А в мае 2026 года подписка «Магнит Плюс Премиум» вошла в мультиподписку MiXX от Т2. Клиенты оператора могут получать по 5% кешбэка бонусами за покупки в «Магните» у дома. В дальнейшем партнеры планируют масштабировать сотрудничество и делать пользовательский опыт клиентов компаний еще более удобным и выгодным.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

«Успешное партнерство в FMCG – это совместное создание ценности для конечного потребителя через синергию данных, гибкость ассортиментной политики и цифровые точки контакта. В рамках сотрудничества с «Магнитом» Т2 стала соинвестором в клиентский опыт покупателей сети. Результат нашего сотрудничества будет заключаться в устойчивом росте лояльности конечного потребителя. И именно в этом мы видим смысл парадигмы федерального партнерства».

Никита Герц, директор бизнес-группы «Магнит Омни»:

«Партнерство с Т2 для нас – это шаг к более глубокой интеграции сервисов вокруг повседневных потребностей клиента. Мы видим большой потенциал в развитии кросс-сферных предложений, расширении роли подписки и создании новых механизмов выгоды на стыке ретейла и телеком-услуг. Наша задача – строить устойчивую систему клиентских привилегий, которая будет повышать ценность взаимодействия с обоими брендами».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2Vfnxxwkwaz
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6Ik9lREpJbzhWejVJSTdIM2RmSndrYWc9PSIsInZhbHVlIjoiUGNCSTVOSHBHUGIzS3lMYisyakpGeE50NjFiVzF0UnRpenZFN1FCR0pTeG1ES1I5UU45WU9BUlpLZVdVOW5qZUZxOWdaSkloUUNYU3NFRmdBQU05bFlVTGliZjJVelFFYWF1YmVuVkVpODk0Qk5KL3hhaEdjUHJkWWJDMmQ5YnBMV3oxRm5IWHpkMm5MRThURVhuR3M1UEp2cDI5SWN6cUkvNmdBT04zQWxrNEdhWWVQVCthQWg0bHBxOUl4TlpMU3JmMHhzaWk1UkJGWTNYU1BsSzFqL21zZDkvaUpoRzNHUndsYU9oQzdQZUw4N05zdGxwQmtiQnB3ZUpjY1hvRE1sdTdDQTlNYjA1aHYrV0QvY0RucHFjL2VqNndpYzIxM2VzZDBjbzV5U0tJeEwxczBMVE9hNzNCZkhNSmZoNTA5NEZhdC9BRng3dTlGUVZBQXhudzVvQzhWSHpGZmd2OTliOUFNY3JVeVVGbElKOTVITHhibFR0WWpwSExmU0ZNdWs1TW81c29NeEJYNEpWL1hHYzZmM1I4bC9EMTRSQUI1dGlUNlJvWkswZmV5Vlh0L3BZaVVYc0VzbXJqTGdtbyIsIm1hYyI6ImUxYmY0MThhMDE1Y2JjZjk4ZTE1MzZlOTk2MTU4MDBjNGNiNWM3NjZjYzc0MDgzOWZiNDc3Y2YwNWFjMDhmOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktFNGg0ZGJtdXg2clM3UXEyaFptS2c9PSIsInZhbHVlIjoiVk5MNE9Lczl0aG5nSUJHd1FENnFvNlRkTkdFNitjU3lscVNDZmZrcVdoK0pKRE5qTG8xM0xQWDJoWXZQV0dtRU45azdDdkVtcUVKS2IwWjNvTE8zenhvUUFzVkVqbHJSZG11Y2drNVo4Y21WZjlyYmxmNDQycUNBaERHR1dBY2MxdlExN0lIYXc4SU9hejlxRzEramN3TUJyOUU0WWRENVJPb1dtU05mSVdKdmt1NU9zNzhZY2JWdnhWa2piejdDcWVIWWlvYTVIV0NHdllPTW5RQXhSS0Y4a01iazBBa0I3WTJtYVYrL1lycUo3M05hTnBoS2Y1SnRORUErU2QvZWt0VEEya2R5Y3MzaElkNzZRTk1hREtqOHRVaEl0MUNXbUxGSTU2Y045bzVoMlN1WjMyMkpOcTJBZDE5c2dxTGhDcjFPK0JuUTRCaUkreDFRdmNTVWV1OGIyZG95ZGRLc3E4djExaVl4MkFoaWZCajgyclVLdXdKaEFkMUxHbnpTQ0IrZktVWkhsQ1o4R3FrbStadTJ6Ri9DeGtLcGdURVFYTVlzL0N2VkdVdWE2UENKNTBYUFZnUmY1SXdOaHo1d3VjdXE0WFdxQWg2dU9nbTd4US90d3ZtMTB6emdjd0NKMmhBOGtWSnZZc0RJYlpPZUtONHJVc0poc3ZjVWRocDVBY3Q1QzlWdWlwbGxmN1NPa3ViV1IzdGEvZ2VpcklxMGJJTkFNVXp4WENkaVdWV1I0enllcG9zMGs2SG1mNFFiQm50QTNQVXp3aHIzbVFZQTc1cUpmekVwZXp1dVRmZit1THQwMm5pRmhhaERkZlFNVTRPY0EwREdBTXBOS1NEKyIsIm1hYyI6IjViYzkzMDFlYjI0YjhmOTljZDVjNWFmOGU3NTU2ZjM1NWVhZTZjNGFhMzBjZWYyYzA3ZTNlY2UwNDkxYTgwMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+