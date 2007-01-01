Владислав Шапша отметил успехи системы защиты детства в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил региональный институт уполномоченного по правам ребенка с 15-летием. Глава региона отметил, что за это время в области достигнуты серьезные результаты в поддержке семей и детей.

Калужская область лидирует в Центральном федеральном округе по рождаемости третьих и последующих детей. Кроме того, 92% детей-сирот воспитываются в приемных семьях, а не в интернатах. За 2025 год количество родителей, лишенных или ограниченных в родительских правах, сократилось более чем на треть.

Успехи калужан заметили и на федеральном уровне. Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова высоко оценила опыт региона в сопровождении семей и поддержке людей с инвалидностью. Калужская область также стала одним из победителей всероссийского конкурса по трудоустройству инвалидов.

Владислав Шапша поблагодарил команду уполномоченного за помощь тысячам семей. Среди главных задач на будущее он назвал расширение мер поддержки для семей, включая участников специальной военной операции, улучшение жилищных условий для сирот и помощь в решении семейных конфликтов.