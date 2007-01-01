На 33% сократилось количество интернет-преступлений в Калужской области

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на заседании регионального правительства.

По словам исполняющего обязанности начальника областного УМВД Владимира Дулина, полиция стала лучше раскрывать такие преступления — показатель вырос на 11,3%. Также стало меньше случаев дистанционного мошенничества (на 33,6%) и краж банковских карт. Несмотря на положительную динамику, ущерб от действий злоумышленников остается значительным.

Мошенники по-прежнему часто используют схемы с безопасными счетами, фальшивой продажей товаров и услуг, заменой счетчиков или предложением легкого заработка. В зоне риска находятся сотрудники организаций, пенсионеры, студенты, педагоги, медики и военнослужащие.

Для борьбы с преступниками полиция тесно сотрудничает с отделением Центробанка. Специалисты обмениваются данными о подозрительных финансовых организациях и номерах телефонов, которые используют мошенники. За пять месяцев этого года было заблокировано почти 500 таких номеров. Кроме того, представители власти и правоохранительных органов провели встречи с сотрудниками администраций и бюджетных учреждений в 15 округах области, чтобы рассказать о способах защиты от обмана.

Губернатор подчеркнул, что профилактическую работу необходимо продолжать и тщательно анализировать ее результаты, чтобы своевременно корректировать планы по борьбе с киберпреступностью.