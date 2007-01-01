255 должников по алиментам наказали в Калужской области

За четыре месяца 2026 года судебные приставы Калужской области привлекли к ответственности 255 родителей, которые не платили алименты.

Чтобы заставить должников выплачивать деньги на содержание детей, приставы сначала применяют административные меры. С января по май они составили 158 протоколов. Суд назначил большинству из этих людей обязательные работы сроком до 150 часов. Часто после такого наказания люди начинают платить.

Если же родители продолжают игнорировать свои обязанности, против них возбуждают уголовные дела. За первые четыре месяца года таких дел стало 97. Неплательщикам грозят исправительные работы или даже реальный срок в колонии до одного года, сообщили 2 июня судебные приставы.