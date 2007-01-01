В Калуге прошло праздничное мероприятие, посвященное 15-летию создания института уполномоченного по правам ребенка

В Калужской области этот пост появился одним из первых в стране. Сотрудников аппарата уполномоченного поздравили и поблагодарили за ответственный труд губернатор Калужской области Владислав Шапша, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, депутат Госдумы Ольга Коробова и председатель Думы Калуги Юрий Моисеев. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт, были вручены почётные грамоты и благодарственные письма губернатора.

«Выстроенная в Калужской области система позволяет помочь детям, попавшим в трудные жизненные ситуации, испытывающим проблемы в семьях, а порой и просто спасти ребёнка. В её основе – налаженное межведомственное взаимодействие всех органов, занимающихся защитой прав детей и профилактикой правонарушений. Все сотрудники аппарата уполномоченного по правам рёбёнка – профессионалы в сферах образования, права и социальной защиты, самые сложные ситуации они стараются решить в пользу детей. За 15 лет было сделано очень много, поздравляю всех сотрудников и желаю новых успехов в их благородном деле!», – отметил Юрий Моисеев.