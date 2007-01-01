Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге нашли мужчину, который избил свою знакомую
Общество

В Калуге нашли мужчину, который избил свою знакомую

Дмитрий Ивьев
01.06, 10:56
0 209
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Против 34-летнего местного жителя возбудили уголовное дело, сообщили 1 июня в полиции.

По версии следствия, мужчина пригласил приятельницу отдохнуть за городом. Они поехали к нему на дачу, где начали выпивать. Во время застолья между мужчиной и женщиной произошла ссора. В состоянии опьянения калужанин несколько раз ударил её кулаком в лицо.

Когда конфликт затих и подозреваемый уснул, пострадавшая смогла выбраться из дома и попросила о помощи у соседей. Те сразу вызвали полицию и скорую.

Медики оценили травмы женщины как вред здоровью средней тяжести. Расследование дела продолжается.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndjTFg0ZUphdDZ4OUpOb0pXRi9rdWc9PSIsInZhbHVlIjoiMTlTdEJ6Q3Vnay9SbjhzT0RpVGxwY3ZMeEpFcHlMSi9PRkQrUUtzOWRqZDZRSlZId3l0TzNWdk1TL0NEQ0JYV3JNNldWNFdpNVRUNWNTUktvOTN3SjFncEY2b0I0YXFyc1Yxc0lveXBsb3dTcnM3ejJCck5sWmNScTJrRlpodFJ0cXZmQmN2NDk3U2tVQzFHZENtczk5alJ4ZXQ5MGJNdzV5ZFZPRi9BTEpCY2RoRkNjSEI3TlJucmpOYVRmd2QyejJVZkthbkpkVzFqZzlXQjk0TG1mU1lXZWpUKzVMckQ1cm5TdDRrRTMwNnRRZW1FRVNmYUNmR003YkVOSE9SWUt6V1VtMEo5MFBqcUxwb1dFbFVMUWdVSkFXUkQ1NU8yYURVbk8xWG9wdklPWVh1enZqWXNzcTdBc0R0ZHNzTXgvMUVzelVUMnU3QlBIZGdCeis4akMzc2RIOU9leUxMSEtXT2QyL3BtUUJNdlNmUEU4Vk85WGxYKzhYL0Qya3ZNWWJieG1hRStWaDcwVE5ibTdOYWdqYmExbEErNWhQaVpsQzc5bFNaNXc2Um02WEo1c1Raam9YbzVYcDdQVTc1SSIsIm1hYyI6ImNjODkwMmEyMmFhNmQ0ZjUxOWI2ZTY1OWFiMDMxZmY2YTdhZjE1MWE0YzllNzUwYWJkZDRiMTZmNGNmZjJkMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZoYlhjY0Y2d0xHZ2RlcldrcCtxY3c9PSIsInZhbHVlIjoiZ2sxOHRxb1ErRXBaWkxaT1g3RWVQWEZLN0ZoYUhZb0pqcGoyRUFhR2pLUnQ3b1BWQ0NHbmx3S2hNMzZJUzAxL3h4TllSMVo1ZjF2WDhsYmNNMWNaZFptdG9Vd21RRENXNXV4RGMxUm1ZOEtZZk12N3RIVXI0eVBLa3JEVGdZSjJraXROUkM1T1FveUhXWW9ISW5IWVQ2YVhITFNpQndtMldaSXVUMFdxUFBqOXdkbDg3ZXZoZzZ0cWk2d3VwLzRHaEo2ZjJad1JqVGxyVEthdVBMOStaU3JnQ0M2YjZNaEI5THVrT2xvdnM4OXppVzR3Q3oybzJIWHhHWXRJU0RxWVdtQTNGVnB0byt1VS9WRzQ2SHM0ZC9EREpqc3o1ZE5UeC9oSWhDc2VuemphTDl4a29JTE13ekZGWnBWQWcweDh3NEYvZ21tRWJadUxZUTgreWtRVXFmNVREVlhCWGp3MmdVSzlaa2QwdmhJUlF6cDg0RUNWdGRMU0RBVytrcmNjN2xHK21Da1BkRi9sUFQxbWRqOGNEcjRsWjUyMUNKQlZ1RUZ5ZXkyZFVoOGovcklCVHFiRmNXV3JscUx0YTZNZnNGTG1QclRENnN6TVJSSXcxYityS0swUk4vOTlSbnE1cHVFOTdhK0pMKzJ0MFZlZ2xtV2tkWDNGMklmb2J2a0x0L01HRzJ2VVAzRkFTQlZwUStHaXpnRFQxdmlDTFhHVDBYVG5zdkJtNDBVTGJSdE5vZU1NNFkvMmtjTzJ0Z1dnc2R5U3k5ZHhmbmlTTU1KbkxaWFRQaFVBVVJ0c0dQYVNBSjBET20rWFUwcFJ1MXFOM2tiVFlNSDJBbWJQV1ovbSIsIm1hYyI6ImQyYjFjYjhkMjZkYWU2M2YxMDczNDE0YzY0NGZiNDViMTFkMjUzYmQzMzgzZWVkZjc2ZmNiZmNmM2QwNTZjYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+