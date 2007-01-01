В Калуге нашли мужчину, который избил свою знакомую
Против 34-летнего местного жителя возбудили уголовное дело, сообщили 1 июня в полиции.
По версии следствия, мужчина пригласил приятельницу отдохнуть за городом. Они поехали к нему на дачу, где начали выпивать. Во время застолья между мужчиной и женщиной произошла ссора. В состоянии опьянения калужанин несколько раз ударил её кулаком в лицо.
Когда конфликт затих и подозреваемый уснул, пострадавшая смогла выбраться из дома и попросила о помощи у соседей. Те сразу вызвали полицию и скорую.
Медики оценили травмы женщины как вред здоровью средней тяжести. Расследование дела продолжается.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь