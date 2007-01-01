Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге стартовала акция «Коробка Храбрости»
Общество

В Калуге стартовала акция «Коробка Храбрости»

Дмитрий Ивьев
01.06, 16:00
0 103
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Международный день защиты детей в Калужской области стартует акция «Коробка храбрости» — добрая инициатива в поддержку юных пациентов больниц.

 Цель акции — подарить детям немного радости и отвлечь их после медицинских манипуляций. Небольшие подарки помогают вернуть улыбку, поддержать боевой настрой и сделать дни в больнице чуть светлее.

Участником акции может стать любой житель региона. Достаточно принести новые книжки и раскраски, карандаши, фломастеры и канцелярские принадлежности, настольные и развивающие игры или наборы для творчества в ближайшую поликлинику. Там подарок необходимо положить в специальную «Коробку храбрости». При этом мягкие игрушки в связи с требованиями гигиены в медучреждениях не принимаются.

 Стать участником акции можно до 2 июля.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldOOXdscDl6MGU0a2owRDVoOUFFMWc9PSIsInZhbHVlIjoiTVl5c3V3NFlaQkUzTVoyZEVxMXBWcFlhNVE5UmhKOW5xVFlCSFQ1T3MxcjExT2RrYlJsNEZMRHVnOFNBdUovVU1mSkVXZzM5YTJIOFcvUTV4ejdCMVpyOTZzU1FDUGVmVlNNN1R5RGRPYUo1ZkFDaFJRT0UxYkFwd2JiZzFaRnY2QmVqaXhwbGdiSDJtUTZmcitJNzZ4OW4waVI0VmgrcVQ4MWQ4RHBDTmU1cFdwdWZ3NmJXbTQvRVMwRzNVeGM4blJaWnkvZkh1UlYzdVRKdUdNT2lBUGMreWNYbmRENW5UVlRNQ1VTTWk1ajZhQ0IyRjdSemE2bnk5V014RXpaeUpvY0owMGEwVFNHaS8zbEJRc1E1T2s2dkhhSDBYZ0g4NmtTUXc0YlM5dHJLY1ZGZ0hjZ051YXNYZFJuODNRV1NGa0E4RFRieVNPVUhOMFZTQ09VZjBnSU5rb3BKczlqMitaNDliRG5IeGNhc1M3ZG5FcGJXdG5YZ2E3b2hFWGR5M29OZGY5SVlSdGFoQmU5VzE3MkRPT201bWZSemtWOXQ0MjRMNmJZaGUwcUQ0T3VEZUoyeG43Wkp3K0tXdDlhciIsIm1hYyI6IjA2ZmQ5ODY4Njg0ODI5NDFkMGRjOGY0ZDM2YzdiNTJkZTQ2NzRiMWVkZjU3YzJiNTQzYjA4M2M1NjAxMWYwNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFiQ3JoaUtqbVhkd0hvc1dGY3FzN1E9PSIsInZhbHVlIjoiVnBtS0VJYkVLWWs1VWlZUEZRYUEweXVGeUJab3hYV0h4OHJHNzFTc0JLa3FLVFVERElNZ0lrMWNjeUNRTTZzQXRLZUpJRzcwbFZFSjdWdmRuWFljR29rWm1uK0xZaFZOYVpOc2E4TzZuYVVrTGxoS1NpZFc1OWpFWkVrWlplRmVRc1VmU2pTRXIyb21XamlrS00yTDhNalhyQWNpVnJOekJiZEl5d1h1Vkh4cWsraVZ0T2w0clRnUmJ4VzlBclpRbHRTZlR6VmVUeUl6ZUxHZUxiRjBJcU1LTzhteXlxRDU5cGFSdFJJcEFPTklRSUtHQWtzR2VyMWhxemZCZVAreHRUay9VaTJBT3doc0F2MEJqcHJKVlV4UWtqbElzcFVDajUrMTZZY1JHVkppeU12QVQxSXN3U2w5cjI5Y0FSQ3E5RS9KYjV3MUJ1b011aU1idWViV1VrS3dRa1hwbGVOZzBzTTdYRThDdU4rWUFBNUpLUmEzaGJkLzkxYnZzT3lBa0gyUHBnZ2xuUWFZaklsajhDK2svUk9ZOUJTOUs5a2RrQ3FXZHZzaWtmTElzZXI5U1hhRDFDRTg0S2R3V0tNbWhnSU9PcnduWHZwSFprZk9GWVNROW9jOW14RzAvYXhpRThwUHVvTE95RjBqMHV4WXIwMXZVME1pcXB3R0VlY1BCT0lKaG5iS2xmeFZ6bG9YMTNwQWw5ZmhKWXBsUlhZckNUZ1pEcXB2eU5FcTJINWRnOWdiOHhzcVVRaXgxeDRNWElxWjZWaXZDVUpJUkl2bXYvc3h0R1l0WjZoMUJndzlJSHVURjJOU0FURnlKSDRZcTB2WUdxbWdWdEdhazkrcyIsIm1hYyI6ImI1ZWFhMjcyODE1Y2QzMTZlZDRmNzUwNzFlN2EwNjIxMTc1ZDc4YmU5MDY0YTVlMjhmOWI1MGI0YzdiMWRjZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+