В Калуге стартовала акция «Коробка Храбрости»

В Международный день защиты детей в Калужской области стартует акция «Коробка храбрости» — добрая инициатива в поддержку юных пациентов больниц.

Цель акции — подарить детям немного радости и отвлечь их после медицинских манипуляций. Небольшие подарки помогают вернуть улыбку, поддержать боевой настрой и сделать дни в больнице чуть светлее.

Участником акции может стать любой житель региона. Достаточно принести новые книжки и раскраски, карандаши, фломастеры и канцелярские принадлежности, настольные и развивающие игры или наборы для творчества в ближайшую поликлинику. Там подарок необходимо положить в специальную «Коробку храбрости». При этом мягкие игрушки в связи с требованиями гигиены в медучреждениях не принимаются.

Стать участником акции можно до 2 июля.