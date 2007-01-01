В Калужской области на 37% сократилось количество родителей, лишенных прав на детей
В Калужской области на 37% сократилось количество родителей, лишенных прав на детей

Дмитрий Ивьев
01.06, 15:50
На заседании регионального правительства 1 июня обсудили итоги работы по защите прав детей. По данным уполномоченного по правам ребенка Дмитрия Илюхина, в 2025 году количество родителей, лишенных прав на воспитание детей, сократилось на 37% — с 109 до 69 случаев.

За прошлый год при содействии аппарата Уполномоченного четверо родителей смогли восстановить свои права на девятерых детей. В 2026 году одна мама вернула себе права на четверых детей, а еще пятеро детей получили шанс вернуться в родные семьи.

За 15 лет работы аппарат Уполномоченного рассмотрел более 40 тысяч обращений и принял участие почти в тысяче судебных процессов по защите интересов несовершеннолетних. Чаще всего люди обращались по вопросам обеспечения жильем, выплаты алиментов, социального страхования и права детей жить в семье. Специалисты также провели свыше полутора тысяч просветительских мероприятий, в основном для подростков от 12 до 17 лет.

На заседании отметили, что меры поддержки семей с детьми дают результат: Калужская область лидирует в Центральном федеральном округе по рождаемости третьих и последующих детей. В регионе продолжает снижаться число детей-сирот, расширяется список мер социальной помощи, в том числе для семей участников специальной военной операции. Также развивается система поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

При этом особое внимание уделяется помощи семьям мобилизованных, профилактике конфликтов в школах, снижению подростковой преступности и улучшению жилищных условий для детей-сирот.

