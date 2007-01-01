Главная Новости Общество В Калуге решили, что будет на месте снесенного ресторана на Театральной площади
В Калуге решили, что будет на месте снесенного ресторана на Театральной площади

Дмитрий Ивьев
01.06, 16:14
Там не планируют возводить новые строения, площадка останется свободной, сообщил в понедельник, 1 июня, глава города Дмитрий Денисов.

Чиновник пояснил, что территорию временно благоустроят и озеленят, возможно, уложат рулонный газон, чтобы участок не портил вид города.

При этом Денисов уточнил, что капитальное строительство там вестись не будет.

Отдельно глава упомянул, что вопрос установки общественного туалета рассматривается для сквера перед театром, но не на месте снесенного ресторана.

Напомним, снос бывшего «Бургер Кинга» ещё продолжается на площади.

