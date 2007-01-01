Боровчанам предложили бесплатное обучение

Дмитрий Ивьев
01.06, 12:17
Жители Боровского округа, одного из ключевых экономических центров Калужской области, могут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию благодаря проекту «Активные меры содействия занятости», входящему в нацпроект «Кадры», рассказали 1 июня в правительстве.

Регион испытывает высокую потребность в опытных специалистах, поэтому программы обучения охватывают самые востребованные направления: от традиционных рабочих специальностей до современных IT‑технологий.

Особое внимание в рамках нацпроекта уделяется профориентации молодёжи. Школьники Боровского округа регулярно посещают ведущие предприятия на экскурсиях и участвуют в профориентационных турах. Такие мероприятия помогают подросткам лучше понять, какие профессии будут актуальны в ближайшие годы, и сделать осознанный выбор — чтобы в дальнейшем успешно строить карьеру в родном крае.

Служба занятости призывает жителей и работодателей округа присоединиться к нацпроекту «Кадры». Узнать подробности о программах обучения и подать заявку можно на портале «Работа России» или в Центре занятости в Боровске на улице Ленина, 74 А.

