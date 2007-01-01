Боровчанам предложили бесплатное обучение
Боровчанам предложили бесплатное обучение
Жители Боровского округа, одного из ключевых экономических центров Калужской области, могут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию благодаря проекту «Активные меры содействия занятости», входящему в нацпроект «Кадры», рассказали 1 июня в правительстве.
Регион испытывает высокую потребность в опытных специалистах, поэтому программы обучения охватывают самые востребованные направления: от традиционных рабочих специальностей до современных IT‑технологий.
Особое внимание в рамках нацпроекта уделяется профориентации молодёжи. Школьники Боровского округа регулярно посещают ведущие предприятия на экскурсиях и участвуют в профориентационных турах. Такие мероприятия помогают подросткам лучше понять, какие профессии будут актуальны в ближайшие годы, и сделать осознанный выбор — чтобы в дальнейшем успешно строить карьеру в родном крае.
Служба занятости призывает жителей и работодателей округа присоединиться к нацпроекту «Кадры». Узнать подробности о программах обучения и подать заявку можно на портале «Работа России» или в Центре занятости в Боровске на улице Ленина, 74 А.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!