В Калужской области назвали кандидатов на попадание в Госдуму

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил жителей региона за активное участие в предварительном партийном голосовании. В этом году в отборе кандидатов на выборы в Государственную Думу приняли участие более 72 тысяч калужан. Это составляет 9,2% от общего числа избирателей — показатель вырос по сравнению с прошлыми годами.

По итогам голосования в Калужском одномандатном округе № 101 больше всего голосов набрал Геннадий Скляр. В голосовании по партийному списку лидером стал участник специальной военной операции Дмитрий Афанасьев. Ожидается, что оба политика будут официально выдвинуты кандидатами от партии на осенних выборах — окончательное решение примет региональная конференция.

По словам Шапши, избиратели видят, как реализуется Народная программа партии, которая формируется из наказов самих жителей.