В Национальном центре «Россия» подвели итоги II Конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»
В Национальном центре «Россия» подвели итоги II Конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»

Дмитрий Ивьев
01.06, 12:41
Школьники из 89 регионов России и 10 стран ближнего зарубежья рассказали, каким они видят мир через 50 лет. На конкурс прислали 935 работ.

Одной из главных тем стало освоение космоса, что особенно близко жителям Калужской области — колыбели отечественной космонавтики. Юные участники уверены, что наука поможет объединить людей для решения глобальных проблем. Они мечтают, что умные машины возьмут на себя рутинную работу, а у человека останется больше времени на общение с близкими. Ребята из разных уголков страны, включая Алтайский и Приморский края, фантазируют о полетах к звездам, контактах с инопланетянами и создании поселений на Луне и Марсе.

При этом школьники подчеркивают: технологии не должны заменять человеческие ценности. В их представлении будущее — это не только квантовая связь и голограммы, но и сохранение дружбы, сопереживания и тепла семейного очага.

Интересно, что мечты современных подростков похожи на фантазии их сверстников полувековой давности, которые тоже грезили космосом. Но сегодня школьники не просто мечтают, а уже участвуют в реализации этих идей: разрабатывают проекты спутников и осваивают новые технологии, приближая будущее, в котором покорение вселенной сочетается с заботой о людях рядом.

