Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Пять машин арестовали у должников по алиментам
Общество

Пять машин арестовали у должников по алиментам

Дмитрий Ивьев
01.06, 10:38
0 166
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Перед Международным днем защиты детей судебные приставы Калужской области проверили адреса родителей, которые не платят алименты. Рейды прошли во всех районах области.

Приставы арестовали имущество у 11 должников. В список конфискованного попали пять автомобилей, три объекта недвижимости, а также бытовая техника и электроника.

Семерых неплательщиков доставили в отделения судебных приставов. На них составили протоколы за неуплату средств на содержание детей. Теперь этим гражданам грозят обязательные работы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InB3d3NFUjJEZGQxRUdmV1dFMGp4alE9PSIsInZhbHVlIjoidzV3bG4yOVlyVElOcktwcVNZOHhua1c4a1NDYUc1bUpwM095N292a3B0cGxXSmcremtxWDA5cWk1akg5WlMyMzQrL09UVzlNQkZDR0t4cCthMXc3MGk5b3RSR3Y4WmxWcmpYZkFZWGxTcFFOSnlFckhBQnlDV01QSmxzRkp0aGFTNFFLc3l6MFkvckNiZWdPWFVJU253UHA5cC9RYmVFOXJ1U1U4SkJGbFJFZEFpdWhxTmZXUlJjYWJQTWNpd0pqa1JCVzhFeno2V3diNHFnUkF1MjlaOUFKUy9xbVF1dml3TUpheGdmYTY1T1ZTNHN1Z09hMU95bGlSeHoxWEJJczJVRm9pVWhEWVNBR2YrU0p3YkY2aG1wenJZQTdLUTdjZzRPM3dEM3BwMnBYWERpVEgyNWI0S2FFVXdWRTB1Y3JkQTNDYnIxZmdxNTJtaUVFeVdiMEx4MzBYV2ZvQTYzU3VxQmQzUDIxS1g5Q09oQkxlRzFrc3lmOW5CblNRT2RXTHNLMjZYYUZTNlZsakpPVWxJK2R1YVhXTnluQnZ3aURhN1NocVoyWUtsZmlrc1VOUEhGdzlIOXdwVS9sVGJEZSIsIm1hYyI6ImExYWIyNmNmOTE1MTM3NmY3N2Q0MWVmYmRjZWYyYTQwYmU2MTM4NzAyZGIzNzk3ZmYzY2Q3MzE1NmEwMGNkMjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImF4QU5lbkJWZ0xsK0hiNUhISG9OY3c9PSIsInZhbHVlIjoiaGRIR2VENkZFQU5zWDZsZ0hxYUtBT3R4OVQxTStMY0pyeG9NRzFSMmIvalBSZTlZY21NRW1IUkhDU2JQVjY2ZHg2cUhDOU5ma2pGekRZdU1STUxxUTBZdzU3VG9EbnI0d3FGRGhVV0Z1Mktkc000UE1HSEM4enpueFg1L2NzNi82NjBuU2hRTnBiYy9NS3lIakdaYkJKc3dCb0NMdTNTZnc3cDR5V051UWtiaFdtRlgydjlaTmdOQ0lkcjc3eml0Tm9zMWhHS3BWYXlCMXBvNEJiNDNIZEdTUXA0OEtEODhGZnptS1B3ZFhSdFZSaUhkOUxma2U5WFI0WTlhR0t2OHptd1pJc0x1b2ZZY29DeHBNTjdnZ3E2UGdVOVpyWmt0TVpyQVZudDZMeGJWMFV2Uk1PbnNqZVB0UW01SmVINGx5QTdycmlFWlhZVHZrbzNrRW9ycVBzYnZBbzU4a1Fmc0preEpmeDcyd2ErQklYeE9EK3pYazRLMWFSUzJGMTdGNk1vNkpZVURzQUFYOFY4ZmZPNlUvRVd4eXlia1dhbElUS2VPaTVFL3g4M3FUMEVoMzB0dG9Hcnk4QXFENU1vdVNiWU5ZZFBLNWF5OVI1RXFreHVTQjhJOFVFZU9GUUgzeHhvSnhRMEVyZHlGQ3dwc1RzQVhvWFB4K1VISzF4Z3hscFFvaFhUcmdyTjJ4QmRnYTlaZWtYWk9ueml5S2xpYVZmQW5JUGdTRG53bG5PMm1TdEROQWJpVDVjSmdkYlhCRVRlY1lTd25Sd1EwN2x6NHV3a2h4Y241SW1mUWxyaGNobGd5QmUyRFlyaXFhMzRUMitxaldnck13em9KbkFUSCIsIm1hYyI6ImZmYTYyZTA4Yzg5MTZlZjBjZDg2MjM3NDAyYmJiMmY4NTM4N2QyNjA4ZTRkOGNkYTI5MzE5ZDdkNTBlYWU0MjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+