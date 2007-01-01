Пять машин арестовали у должников по алиментам

Перед Международным днем защиты детей судебные приставы Калужской области проверили адреса родителей, которые не платят алименты. Рейды прошли во всех районах области.

Приставы арестовали имущество у 11 должников. В список конфискованного попали пять автомобилей, три объекта недвижимости, а также бытовая техника и электроника.

Семерых неплательщиков доставили в отделения судебных приставов. На них составили протоколы за неуплату средств на содержание детей. Теперь этим гражданам грозят обязательные работы.