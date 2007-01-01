Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области на 6% за последнюю неделю мая

Данные за период с 25 по 31 мая опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего зарегистрировано 3409 случаев ОРВИ. Это на 6% меньше, чем неделей ранее.

Заболеваемость ниже эпидемического порога отмечена у детей, но среди взрослых превышает порог на 8,77%.

В стационары области госпитализированы 17 человек.