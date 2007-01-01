В Калужской области установлен новый рекорд по пострадавшим от клещей
За неделю, с 25 по 31 мая, к врачам обратились 335 человек, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Это максимальный показатель в нынешнем году.
Среди пострадавших было 54 ребенка.
В 70% случаев клещи впились в жителей Калуги.
В лабораториях проверили 247 клещей – каждый четвертый был переносчиком боррелиоза.
