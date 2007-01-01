Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Кондрово прошёл кросс памяти Даниила Зайцева и спортсменов, погибших в зоне СВО
Новость дня Общество

В Кондрово прошёл кросс памяти Даниила Зайцева и спортсменов, погибших в зоне СВО

Владимир Андреев
31.05, 15:29
0 188
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 31 мая, в городском парке города Кондрово Дзержинского района собрались десятки любителей бега и профессиональных спортсменов.

Участники преодолели две дистанции — 3 и 6 километров — и почтили память бойцов, павших при выполнении боевых задач.

Кросс посвящён Даниилу Зайцеву, а также всем спортсменам, не вернувшимся из зоны специальной военной операции. Даниил на протяжении более десяти лет занимался лёгкой атлетикой, становился чемпионом Калужской области по бегу на разных дистанциях.

Он погиб в марте прошлого года на территории Курской области. Боец выполнял важную задачу — организовал понтонную переправу для прохода российской техники.

Будучи уже раненым, Даниил помогал эвакуировать других раненых товарищей. Этот подвиг навсегда остался в памяти сослуживцев и земляков.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVTL0R4S09XYkxKakg3eW9SSThmQmc9PSIsInZhbHVlIjoiWVcrZ2w1c1BhMzdmRHY3RjNLbVhBSGhwdXFKdWN1UzZUZ2JoNndDZVF6eGxoeXg3ZUhzYU9VejBKa0dIT0ZjQmNRRllzcDJFbmo0YlBlOGgwZUd3ZFZjK2M0NGRnalRNN2JoMjYyaFFQak9Xa2pnVTdDTHRkRFFqek1tTkltVXVZS3Z6OXU2eDNiYkk0ZzZ4T21DK1E4dmZXRkVScnMvZllWRzhhTVRHRDcrOGJwejFqZG0zK1BkMnZER1o3S0VHdDZsZHdtRkFackdTNG9GcVVJcnRMN2xTaVJiSGJoQWQxTEZkeTVYd3VxNW91MHpHdkxlVURIU2ZMdGFZbUVIMjNrS1JWVDFpaFd1UGs5V09aaEVxR1hPYnZ3a3MyVHNtd1huRHVNK3pVWm5SYTJObHdNT0U3MGRRQUpwRDZmMVc3aGwzcEE0VFFUTDEzbXFKTjQySlFLNVVqSGEzRlJuN2RqekRMRXhRcVBXaUdBVWJ2Vm10azFWV2JTdEsrbkdWalQyM0twQ3NDa1RGc0FJdExFQ2ZnRUI3Zk9VUmttOFFWNzZweWxzNTJyTjB4Z0VISzFMZ2l0VnFxTEVDK0F1NCIsIm1hYyI6ImNmOTUwMTc0Y2JkYjEwOGEyZjE4OWJjNzA0ZmVhYmUyZGEzZmFkYWM5NDc3ZjQ4NjQ0NTgzYzcwYTkxY2U1YzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFndktCOW9yd2dBUk4vRGo0bVZ3T0E9PSIsInZhbHVlIjoiaVgrMXphaGRucHBNSGx6VVJ0WW5ja005WUFwb0dKcFk3YUp5UTM4dkJpdnRtdVRnTU5zeGs4dWlpbHJzMUlyTCtVbWs2OTF2MUFGVW5qOGJ5aUx2cnBTMzEwbmtTNlUyVlRGVEZ0NlJMS3RZbi85ZTJDWTlzbExHak5OYjcwVldrTDQwV1FBZ0pOMG04WHpKc0JHcTVnUFF2RTNsWTZKR2w0b2NRWCs1NHREdTlGeVBGQUR4QUl4c3ZhRjlUUkk0OWNEdjQyWFdJbzhKUWdoamtLSUZzRFVlWDJ5YTd6Wkh6VVVoVGx4YTJPVENiUlJDbHMzZERtT05FYmQ1YzZVbzRYVFFtSGVPeVcyZFAyR0Z6YStaSTBrTE5wRG9yOVRqYVZzVFZ1am5nY0V6ZWZHb2U3Mi9WMUQxbEQzT2NzTkF2U296RzYrNDJ6a2x5SUhQREliVlNUaDNUYWtoTG1oMVBNUEZLd1JicGU3Z2JZc3I3UWEzeXhpZjZQeG03VnMrTG1oMjAzdVFyY0FxMjNlWXIxSkZHdTNVTGhCVlNVL25yZ1R2cHFDenc5VVB3c3JKWW5aN082Yis4NDZFZStpNDFjL0NzdDA4Qmowa2hKNGwxY3crVk5WY1FCVU5KZG9zdGJ2Q1paUWZRTHB3VVJLbHQzaXc2Nk02WGE3ZkhsVzJCYjlUTVh4ZzQwZDlYWmh2VElBWHVCbXJaNGVEN1p5WnE5NWNvYTVxa1J6dWZMcW9sR1hleURGQlNzRFpkMFRDQkNEVG80WXRCcW91cGdhQnNTeHE2SklXNWRhSHMxdXV1THl0TGd5amtkWFFxeDNuY29tSzBqZFRvM2h3bys1KyIsIm1hYyI6IjkzYmM3ZTBhNGQyZTU2ZTViYzc3MTIyM2RlODBiMWI0NzdhZTY0NjIwNmJkNmYyZTA4MDY5M2E0OTk5N2FjMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+