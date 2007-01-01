В Кондрово прошёл кросс памяти Даниила Зайцева и спортсменов, погибших в зоне СВО
В воскресенье, 31 мая, в городском парке города Кондрово Дзержинского района собрались десятки любителей бега и профессиональных спортсменов.
Участники преодолели две дистанции — 3 и 6 километров — и почтили память бойцов, павших при выполнении боевых задач.
Кросс посвящён Даниилу Зайцеву, а также всем спортсменам, не вернувшимся из зоны специальной военной операции. Даниил на протяжении более десяти лет занимался лёгкой атлетикой, становился чемпионом Калужской области по бегу на разных дистанциях.
Он погиб в марте прошлого года на территории Курской области. Боец выполнял важную задачу — организовал понтонную переправу для прохода российской техники.
Будучи уже раненым, Даниил помогал эвакуировать других раненых товарищей. Этот подвиг навсегда остался в памяти сослуживцев и земляков.
