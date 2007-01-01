В Калуге прошло первенство города по фехтованию на шпагах
В Калуге прошло первенство города по фехтованию на шпагах

Владимир Андреев
31.05, 14:26
В турнире соревновались мальчики и девочки до 12 лет.

На дорожки вышли 60 спортсменов, представители Калуги, Обнинска и Тулы, - сообщили в воскресенье, 31 мая в Федерации фехтования Калужской области.  

Несмотря на юный возраст фехтовальщиков, борьба была серьёзной, поединки - зрелищными, а подарки всем участникам подсластили горечь поражения.

Золото среди девочек завоевала калужанка Нелли Наймушина, среди мальчиков лучшим был признан Алексей Ромашин из Обнинска.

