В Калуге прошло первенство города по фехтованию на шпагах
В турнире соревновались мальчики и девочки до 12 лет.
На дорожки вышли 60 спортсменов, представители Калуги, Обнинска и Тулы, - сообщили в воскресенье, 31 мая в Федерации фехтования Калужской области.
Несмотря на юный возраст фехтовальщиков, борьба была серьёзной, поединки - зрелищными, а подарки всем участникам подсластили горечь поражения.
Золото среди девочек завоевала калужанка Нелли Наймушина, среди мальчиков лучшим был признан Алексей Ромашин из Обнинска.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь