В Калуге прошло первенство города по фехтованию на шпагах

В турнире соревновались мальчики и девочки до 12 лет.

На дорожки вышли 60 спортсменов, представители Калуги, Обнинска и Тулы, - сообщили в воскресенье, 31 мая в Федерации фехтования Калужской области.

Несмотря на юный возраст фехтовальщиков, борьба была серьёзной, поединки - зрелищными, а подарки всем участникам подсластили горечь поражения.

Золото среди девочек завоевала калужанка Нелли Наймушина, среди мальчиков лучшим был признан Алексей Ромашин из Обнинска.