В Боровске ушёл из жизни известный художник и педагог Антон Гольдин

Печальное известие пришло в воскресенье, 31 мая.

О смерти талантливого живописца, члена Союза художников России и педагога Антона Валерьевича Гольдина сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Антона Гольдина в Боровске знали многие. Жители нередко встречали его на городских улицах за работой над этюдами — мастер с удовольствием писал родные места прямо на открытом воздухе.

Своим умением художник щедро делился с другими. Он преподавал в художественных школах Боровска и Балабаново, а в последние годы передавал секреты мастерства студентам Балабановского гуманитарного колледжа. Под его руководством занимались и дети, и взрослые.

Антон Валерьевич активно участвовал в выставках и пленэрах не только в родном регионе, но и за его пределами — в Москве, Липецке и других городах. Однако для боровчан он навсегда останется певцом малой родины. На его полотнах природа и улочки округа неизменно вызывают в душе что-то тёплое и светлое.