Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Боровске ушёл из жизни известный художник и педагог Антон Гольдин
Общество

В Боровске ушёл из жизни известный художник и педагог Антон Гольдин

Владимир Андреев
31.05, 13:19
0 178
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Печальное известие пришло в воскресенье, 31 мая.

О смерти талантливого живописца, члена Союза художников России и педагога Антона Валерьевича Гольдина сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Антона Гольдина в Боровске знали многие. Жители нередко встречали его на городских улицах за работой над этюдами — мастер с удовольствием писал родные места прямо на открытом воздухе.

Своим умением художник щедро делился с другими. Он преподавал в художественных школах Боровска и Балабаново, а в последние годы передавал секреты мастерства студентам Балабановского гуманитарного колледжа. Под его руководством занимались и дети, и взрослые.

Антон Валерьевич активно участвовал в выставках и пленэрах не только в родном регионе, но и за его пределами — в Москве, Липецке и других городах. Однако для боровчан он навсегда останется певцом малой родины. На его полотнах природа и улочки округа неизменно вызывают в душе что-то тёплое и светлое.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRHSmhVRTlEaDB1ejdEaVBuU2V0YkE9PSIsInZhbHVlIjoiL3lvRUxwYmtTeVRsNDE5VGFvMktqUit0ajQzRGsxRXk5TStWME1DN1I3OFIzUjBFZEVneW1sR1JqUERVNzlSYmswZjhJT3F3TmMyUmFmOXBJSWxnb0tWcGtFYzUwYXFCSUllb3cySzJxcExJRXJUMXpOM3M5a0hjcGpYVDNPa0MzSVdkUGVaMVFqMlRuUU9OZlJ0RG03Tk44U0c2OURGRUhkMjVud0pPYkhtWWg3NmpvZlJVbnZkR0E0bGxqeU1PZVBOdmFiUXNzaktKUWM2WEFRT0FFYTVCQ1Rpd3JRODB6b2FndG5rZTRZa0VDdFNKdk9WRzhVcGRvOTM3RStiUmFlQ0Fjd0NDdU9CYmR6alk2aHhnVTNHWVVSSkNxQmxFdFhXV3RpT3ptbVhkdnRURWVKV3dieTNWc2lTQTdxczFTekk1NnR5V1E3eUNrQ0Q3RTQ0TStoeWIxeDBZUHRPWk5FdktOUVk5ZnZ2VXdtNUNDTUlHVk1IZ29lTnk0a0p0djR2ajlmK2x0dTFYSDBBekdOS3lPbG0vOGpzdDJVUE5oYWZwZThkamZTNndIY0QySTAyTVJZMkh3My91TElDbyIsIm1hYyI6ImYxYWFkNTczNGI2NGViZTBhY2UwMzczYzFiYzFmMzljZDQ3ZDZiMWI0MjY5NDc2ZTJlZDUzN2FiOTI4YzJlYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFkNERSRUhIK0R3K1AvVVNiRmxyU3c9PSIsInZhbHVlIjoiWFNYMG9FTnNVcHRCSHdLc0xhNmFkREYvZW9ZcEtNMkcvRW41dWhrbDRNT1EzT3ZNbEpTSGVVeHUxTEtjRGQ5ajJOWHo1Mis1Q1o4TjdZeTNGY2M3a2R2RmhrWHhjcm9Uc25JM1p0cHpmSjdQeStuSE15L0FnSkZDRURENDBwejRiYW1PWlB4S1pLcXFZdmQ4anF0dkxvaWVkczNXQStidUNacXhFT1lwWVU3ZkxyWXRFVVBtTEN4NTRZV0dwdnF2czVtdlZVN3pMaHFsT0J5bVhZRHJZamZTd3RJWmpiYXhucG15dHJERlRFZGZEUVdnTytJYzdSVmtMSHNGRDE3UmY1YkNQM05RdVZmczVmREtWcDFCcUljUmhlSmJrWU82NDQ0MEcwUWRyc3Y2T212Z3VQc2xxSHhQOUpxcThndFIxNDBBREFwN0JKZ0dQbDZaWmlrRit4YUt0QmpsT1RsQTJTMGlTUHJJNzhTT0JFUnVROXRKVlF5Uk9tRG1QcEF6MjlNY0RCWEdMYm9nbmRHWnhlRVAzemp6ZDVReFptWC9tT25USmt1dEM2S3VYVWYySytPWGJPb2dRcnY4czRkUk5mUnFkbmZmcmwxR0UveHFpTnNVYVlRYStpRkt0VEluU215Y0sxM3lKTlNaYlZ0Q3BZNVh5YWxFOWx5WWtSZTlYTFRjUzBFbWhCOVd5QVNRQXZJa2ZDTU9uMjc0bzM3WnEvZFNybk5nQmloUmhoL0hOaGpVdUtVNkNseG82UkEyQ3lnbi9WblVhc0tSZWVJMjE5NG93QlJSRnQ5N3UwTFRTSmJ5cnFLTmpRT0hLSTVzTlFEQmw5OEdhRFoydVJ4TiIsIm1hYyI6Ijc1NWVmZDRiYzJmZDA5ZjIxZjIxZGFhOGY1Y2VlNmFmNzNhMjcwMDFiMzM5M2ZiMWRmNWQwNWIxMDgzOGM3YTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+