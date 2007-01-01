В СНТ «Дружба» под Калугой сгорел автомобиль

Рано утром 31 мая, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в Дзержинском муниципальном округе. Пожар произошёл в деревне Антоново, на территории садоводческого товарищества «Дружба» по адресу: 2-я Линия.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате инцидента огнём уничтожен легковой автомобиль. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы. Ликвидацией возгорания занимались 4 сотрудника МЧС России по Калужской области с привлечением одной единицы специализированной техники.

Для выяснения причин случившегося на место происшествия направлен инспектор Государственного пожарного надзора.