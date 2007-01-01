В Калужской области прошли гонки на внедорожниках
В субботу, 30 мая в Ульяновском районе близ деревни Крапивна экстремалы боролись за кубок Калужской области по трофи-рейдам.
Непогода добавила сложности, однако водители справились с задачей по преодолению всех преград трассы.
Участники прошли дистанции «Абсолютного трофи-рейда», трофи-рейд «ТP1» и трофи-рейд «ТP2/TP3».
Гонки с препятствиями прошли в Ульяновском районе уже в четвертый раз.
