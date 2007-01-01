В селе Дабужа начали строить новую газовую котельную для социальных объектов

В Сухиничском округе стартовали строительно-монтажные работы на объекте «Блочная газовая котельная в селе Дабужа мощностью 200 кВт».

- Новый объект предназначен для обеспечения теплом социально значимых учреждений, - уточнил в субботу, 30 мая, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Сейчас подрядчик выполняет подготовительные мероприятия, необходимые для последующего возведения здания и установки оборудования. Идёт расчистка участка: рабочие убирают растительность, вывозят мусор и готовят площадку под основные работы.

Параллельно монтируется ограждение стройплощадки — это нужно для безопасности местных жителей и упорядочивания рабочего процесса.

Кроме того, специалисты уже приступили к подготовке основания под фундамент: проводится геодезическая разметка, исследуются свойства грунта и выполняется планировка территории.

Завершение проекта обеспечит жителей населённого пункта надёжным и бесперебойным теплоснабжением.