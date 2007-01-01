Под Малоярославцем иномарка сбила 12-летнего велосипедиста

В субботу, 30 мая, в 16:30, в городе Малоярославец Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

Авария случилась неподалёку от дома № 2 «Г» по улице Маяковского.

Как сообщают предварительные данные, автомобилист 1973 года рождения за рулём «Ниссан Альмера» совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2014 года рождения.

В результате столкновения юный участник движения получил травмы. Медики оперативно оказали пострадавшему необходимую помощь.