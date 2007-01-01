Санавиация Калужской области за один день эвакуировала двух детей
В субботу, 30 мая, вертолёт санитарной авиации регионального центра скорой помощи и медицины катастроф совершил три вылета.
Двоих маленьких пациентов из Боровского и Малоярославецкого районов доставили в Областную детскую больницу.
- Сейчас ребята получают всё необходимое лечение, - уточнила министр здравоохранения региона Анна ЧЕРНОВА.
Начались летние каникулы — пора не только отдыха, но и повышенного травматизма среди несовершеннолетних. Солнце, долгие прогулки, активные игры, велосипеды, электросамокаты и купание в открытых водоёмах — всё это увеличивает вероятность падений, переломов, ушибов, ожогов и других происшествий.
В минздраве области еще раз обратили внимание родителей на безопасность детей.
- Не оставляйте их без присмотра и обязательно напоминайте им основные правила поведения в летний период, - попросили в минздраве.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!