Санавиация Калужской области за один день эвакуировала двух детей

В субботу, 30 мая, вертолёт санитарной авиации регионального центра скорой помощи и медицины катастроф совершил три вылета.

Двоих маленьких пациентов из Боровского и Малоярославецкого районов доставили в Областную детскую больницу.

- Сейчас ребята получают всё необходимое лечение, - уточнила министр здравоохранения региона Анна ЧЕРНОВА.

Начались летние каникулы — пора не только отдыха, но и повышенного травматизма среди несовершеннолетних. Солнце, долгие прогулки, активные игры, велосипеды, электросамокаты и купание в открытых водоёмах — всё это увеличивает вероятность падений, переломов, ушибов, ожогов и других происшествий.

В минздраве области еще раз обратили внимание родителей на безопасность детей.

- Не оставляйте их без присмотра и обязательно напоминайте им основные правила поведения в летний период, - попросили в минздраве.