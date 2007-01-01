Четыре управляющие компании в Калужской области рискуют получить крупные штрафы

29 мая специалисты жилищной инспекции региона рассмотрели ряд материалов и инициировали административные производства в отношении нескольких организаций, обслуживающих многоквартирные дома.

Причина — несоблюдение лицензионных норм.

Под угрозой санкций оказались ООО УК «Боровск», ООО «Управляющая компания Монолит», ООО УК «В одном дворе» и ООО «Калужская УК». Помимо этого, надзорный орган завел дела на руководителей ООО «ЖКО Берёзка» и ООО «Управляющая компания с. Перемышль».

Если факты нарушений подтвердятся, компаниям и их директорам придется заплатить административные штрафы.