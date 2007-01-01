Молочный завод «МосМедыньагропром»: увлекательные экскурсии от «ЭкоНивы»

Сегодня за впечатлениями не обязательно ехать на край света или искать экстремальные маршруты. Все большую популярность набирает промышленный туризм — возможность увидеть, как создаются привычные продукты, познакомиться с современными технологиями и людьми, которые стоят за производством. Один из таких объектов находится в Калужской области — молочный завод «МосМедыньагропром» компании «ЭкоНива».

Предприятие расположено в Медыни и является частью одного из крупнейших молочных холдингов России. Высокотехнологичные животноводческие комплексы «ЭкоНивы» работают в 13 регионах страны, а молочная продукция выпускается на заводах в Калужской, Воронежской, Оренбургской и Новосибирской областях. На завод «МосМедыньагропром» ежедневно поступает свежее молоко с собственных ферм компании, а объем переработки сегодня превышает 450 тонн сырого молока в сутки.

Изначально предприятие создавалось для производства детского питания для школ и детских садов. После перехода завода в состав группы компаний «ЭкоНива» в 2017 году здесь началась масштабная модернизация: был реконструирован кисломолочный цех, обновлено оборудование, внедрены современные упаковочные решения и автоматизированные производственные процессы. Сегодня завод работает по проекту с максимально возможным уровнем автоматизации, что позволяет обеспечивать стабильно высокое качество продукции.

На предприятии производят пастеризованное, ультрапастеризованное и топленое молоко, кефир, ряженку, сметану, творог, сливочное масло, йогурты и творожки. В основе всей продукции — натуральное молоко с собственных ферм компании. Качество при производстве строго контролируется на каждом этапе: от поля и кормов до готового продукта на полке магазина.

«ЭкоНива» уже более десяти лет развивает экскурсионный проект и открыто рассказывает про весь путь молока — от поля до прилавка. Завод «МосМедыньагропром» стал одной из ключевых точек этого маршрута. Здесь посетители могут увидеть полный цикл производства молочной продукции: как принимают молоко, проверяют его в лаборатории, пастеризуют, фасуют и отправляют на склад. Особый интерес вызывает участок палетизации, где роботы-манипуляторы самостоятельно укладывают упаковки с готовой продукцией. Отдельный блок экскурсии посвящен контролю качества: экскурсовод расскажет о методах проверки продукции и раскроет секрет «стресс-камеры». А в финале гостей ждет мастер-класс, на котором можно создать свой уникальный вкус биойогурта.

Экскурсии на завод пользуются популярностью у школьников, студентов, семей с детьми и туристов, интересующихся современным сельским хозяйством. Гости узнают, как устроено молочное производство, знакомятся с аграрными профессиями и могут попробовать продукцию компании на дегустациях. С момента запуска экскурсионного проекта в 2013 году предприятия «ЭкоНивы» посетили уже более 460 тысяч человек.

С 1 по 6 июня на заводе «МосМедыньагропром» пройдут праздничные экскурсии в честь Всемирного дня молока. Компания приглашает всех желающих познакомиться с миром молочного производства и увидеть своими глазами, где начинается настоящее молоко.

Локация: молочный завод «МосМедыньагропром»

Адрес: Калужская обл., г. Медынь, Калужское ш., д. 22.

Экскурсии проходят ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:30.

Продолжительность экскурсии: 2 часа.

Обязательна предварительная запись по телефону:

8 (800) 550-57-00, доб. 4.

Подробности об экскурсиях доступны по ссылке:

https://www.ekoniva-moloko.com/tour