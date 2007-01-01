Золото - не только красиво, драгоценно, а способ инвестирования в 2026 году и как на этом не потерять?

Комментирует Управляющий калужским филиалом Фора-Банка Вячеслав Агеев.

Сейчас каждый второй мой клиент задает один и тот же вопрос: «Куда вложить деньги, чтобы уберечь их от инфляции?» При этом перечисляют привычные инструменты, которые на сегодня не являются гарантом сохранности - Вклады дают процент, но он в текущих условиях падает, а часть затрат приходится на налоги, недвижимость требует больших вложений и текущих затрат на содержание, валюта скачет - фактически превращаясь в рулетку, инвестирование в ценные бумаги зачастую не прозрачная история с разным результатом. И в диалоге всё чаще всплывает золото - как актив длительного инвестирования.

Давайте честно. Как управляющий филиалом, я вижу, что многие воспринимают драгметаллы как магию. Это не так. Золото называют «твердой валютой» - это страховка, а не билет в миллионеры за месяц.

Разберем, что происходит на рынке сейчас, кому это выгодно, а кому лучше пройти мимо.

Поведение металла сейчас: цифры вместо эмоций

За последний год цена на золото росла очень динамично и достигла прироста в 40 %. К тому же в феврале 2026 года она превзошла исторический максимум и составила 5400 $ за унцию.

На сегодняшний день, цена золота упала почти на 20% по сравнению с февральским пиком. Реальность такова, что это снижение и считается возможностью инвестировать по более доступной цене, так как снижение может продлиться недолго.

Главный вопрос: покупать или нет?

Как эксперт, я не дам вам совет «покупайте всё».

Я дам инструкцию «Кому и зачем».

Покупать если:

1. Вы консервативны. Ваша цель — НЕ ПОТЕРЯТЬ капитал через 3–5 лет.

2. У вас уже есть «подушка безопасности» (наличные/вклады на 3 месяца жизни) и диверсифицированный портфель.

3. Вам нужен физический актив, который всегда можно потрогать и который исторически ценен и стабилен.

Не покупать если:

1. Вы хотите заработать 50% за месяц. Идите на фондовый рынок (там риск выше).

2. Вам нужно вывести деньги через полгода на ремонт или обучение ребенка. Золото — это горизонт от 3 лет.

Мое профессиональное мнение: сейчас покупать можно, но частями. Не всё сразу, купите слиток или монету, затем через 2–3 месяца — еще одну.

Чем это выгодно?

В Фора-Банке мы предлагаем клиенту — слитки, памятные и инвестиционные монеты. Выгода клиента здесь в трех вещах:

1. Защита от девальвации рубля.

Пример: В 2022 году курс доллара рванул, а с ним и цена золота в рублях тесно коррелирует. Те, кто купил у нас слиток 100 грамм в начале года за ~500 тыс. руб., через год могли продать его за ~700 тыс. руб. Это +40% к рублевой массе, пока депозит давал 8%.

2. Инвестиционные и памятные монеты — подарок с потенциалом.

У нас часто спрашивают: «Зачем они?» Кейс из жизни калужанина: мужчина купил серебряную монету «Георгий Победоносец» на день рождения сыну. Через 5 лет нумизматическая ценность добавила +70% к стоимости серебра в слитке. Сын продал монету и оплатил первый взнос за обучение. Но предупреждаю: это лотерея, такой рост не гарантирован. Так же отмечу, что инвестиционные монеты надёжнее памятных.

3. Психологический комфорт.

Есть категория людей, которые спят спокойно, зная, что 10% их сбережений лежат не в цифрах на экране, а в сейфе ввиде кусочка желтого металла.

4.Свобода от налогов. Золото не облагается НДС и это большой плюс в копилку ваших сбережений.

Если приняли решение инвестировать в золото, тогда идем следующими шагами:

Шаг 1. Оцените свой горизонт. Нужны деньги через 3 года и более? Идете дальше. Нет? Положите на обычный вклад.

Шаг 2. Выберите форму:

• Слитки (от 1 грамма до 1 кг) — чистый вес. Покупать выгодно от 50 грамм, так как наценка за 1 грамм ниже.

• Инвестиционные монеты (например, «Червонец» или «Георгий Победоносец») — удобны для подарка и их проще продать по частям. Одна монета ~8 грамм.

• Памятные монеты — только если вы коллекционер или дарите на память.

• ОМС – обезличенные металлические счета - можно купить начиная с доли грамма и подходят даже для небольших инвестиций, а так же отсутствуют затраты на хранение.

Шаг 3. Помните о хранении. Покупая слиток, вы можете оставить его в ячейке банка или забрать домой. Важно: соблюдайте условия хранения, чтобы при продаже в другом банке не возникли споры о царапинах и храните сертификаты!

Резюме

Золото — это не способ разбогатеть. Это способ не обеднеть. Если вы хотите подстраховаться от хаоса и сохранить сбережения для детей или собственной старости, покупайте понемногу сейчас.

Фора-Банк готов предоставить вам и слитки, и монеты, и консультацию по ОМС. Приходите, разберем ваш личный финансовый пазл. И помните: Золото должно занимать не более 10-15% вашего портфеля.