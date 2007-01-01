Каждая пятая страховка на смартфон в России оформлена в Центральной России
Каждая пятая страховка на смартфон в России оформлена в Центральной России

Дмитрий Ивьев
29.05, 14:58
Фото: МТС.
МТС изучила, как в 2025 году развивался российский рынок страхования гаджетов — смартфонов, планшетов, носимых устройств, ноутбуков. По данным аналитиков, интерес к таким полисам вырос у жителей Калужской области.

Эксперты отмечают, что на Центральный федеральный округ приходится 21% всех оформленных страховок гаджетов. Чаще всего приобретают полисы жители Сибирского федерального округа (29%), а замыкают тройку приволжане (16%).

В целом по России за год спрос на услугу увеличился на 20%, и в 2026 году он продолжает расти в среднем на 25% каждый месяц. Сегодня примерно 15% всех продаваемых в стране устройств приобретаются вместе со страховой защитой.

Интерес к страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств — пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих гаджетов и всё более осознанно управляют личными расходами, воспринимая страховку как вложение в защиту устройства и способ избежать непредвиденных трат.

Значительная часть страховых полисов приходится на смартфоны среднего и премиального ценовых сегментов — 80%. Планшеты и другие типы устройств занимают заметно меньшую часть рынка. Если рассматривать бренды по количеству застрахованных смартфонов, то чаще всего россияне выбирают Xiaomi (20% полисов), за ним идут HUAWEI (17%), HONOR (15%), Samsung (14%) и Apple (12%).

