Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Отпуск без финансовых проблем. Что предусмотреть при поездке за границу. Советы эксперта банка
Новость дня Общество

Отпуск без финансовых проблем. Что предусмотреть при поездке за границу. Советы эксперта банка

29.05, 12:32
0 264
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сезон отпусков в самом разгаре. Пока одни туристы наслаждаются видами зарубежных пляжей, другие тонут в бытовых хлопотах: обмен валюты, безопасность квартиры, «пластик», который отказывается работать на кассе в Марокко или Таиланде.

Мы поговорили с управляющим калужского филиала Фора-Банка Вячеславом Агеевым и выяснили, как перестать переживать о деньгах в путешествии. Оказывается, 80% проблем решаются еще у стойки банка. 

Вот 8 шагов финансовой подготовки к отпуску:

1. Начни с покупки валюты.

Первым делом необходимо предусмотреть покупку валют:  Доллары, Евро, Франки, Фунты, Юани, изучите какую принимают в стране назначения или пересадок и приобретайте ее  в ближайших офисах банка.

В основном в путешествия берут доллары, но не думайте так: «Я просто куплю доллары в первом обменнике». Опытные путешественники знают , что во многих странах доллары старого образца (1996–2006 годов) либо не берут вовсе, либо дают курс на 20% хуже. Местные менялы проверяют серию как детективы. Забудьте про «лишь бы бумажка была целая». Идите в Банк за неделю до вылета и берите доллары нового образца (с голографической синей лентой). В кассах банка они есть в продаже. Так же необходимо учесть, что некоторые банки могут взимать комиссию за валюту «нового образца», предлагая при этом очень выгодный курс на «старые» купюры.

2. Страховка выезжающих зарубеж - спасение в чужой стране

Совет новичку: не экономьте на страховке, приобретите.

В Фора-Банке продают расширенное страхование выезжающих за 5 минут. Оно включает не только «скорую», но и телемедицину (русский врач по видеосвязи 24/7), стоматологию и эвакуацию. Страховой полис, который реально работает за границей оформляется в отделении банка, в тот же день, когда вы прейдете купить валюту.

3. Зарубежная карта: пластик, который не заблокируют

В некоторых странах российские карты работают через раз. Отели, магазины и дайвинг-центры часто принимают только карты конкретных зарубежных систем. В Фора-Банке можно получить информацию по оформлению зарубежной карты под ваше направление поездки.

4. Страхование квартиры: пока вы на пляже, дом должен быть под охраной

Многие думают: «Со мной такого не случится». А потом мы слышим:  «В прошлый раз вернулся — соседи залили, ремонт за свой счет, а на отпуск ушли все сбережения».

Ни один полис для путешественников не покроет затопленную квартиру или кражу имущества на время вашего отсутствия. Оформите полноценную страховку Совет: от 2700 рублей в год оформите прямо в офисе Банка страхование имущества. Пока вы загораете и отдыхаете, если вдруг наступил страховой случай страховка оплатит ремонт соседям и вашу отделку. Полис от партнера Фора-Банка на квартиру/дом на время вашего отпуска. Оформляется за 5-10 минут при любом визите в банк.

5. Сейфовые ячейки: ключи, золото и ноутбук — в банк, нервы — на море.

Многие оставляют ценности у близких или под ковром. А опытные путешественники знают, что сейфам в гостиничных номерах не всегда можно доверить ценности, деньги и документы

Совет: ценности, которые не взять в отпуск - золото, запасные паспорта, крупную наличку, ключи от машины и ноутбук положите в сейфовую ячейку в банке. Положите в ячейку сканы всех документов и доверенность на родственника. Если за границей украдут кошелек — он сходит в ячейку и переведет вам деньги.Индивидуальный сейф под круглосуточной охраной. Подберите удобный срок аренды на время вашего отдыха.

6. Привилегии в бизнес-залах аэропортов и ж/д вокзалов.

Перелеты сегодня бывают достаточно долгими и с пересадками. Это доставляет дискомфорт в ожидании, но можно заложить в бюджет на путешествие услугу посещения Бизнес залов.

Изучите привилегии по своей банковской карте и подключите эту услугу. Например, многие карты участвуют в программе, которая предоставляет возможность посещения бизнес залов по льготной цене. Изучите список доступных аэропортов и ж/д вокзалов у партнера Фора-Банка при регистрации услуги. Сейчас это 951 аэропорт и вокзал по всему миру.

7. Сезонный кэшбэк: вернуть деньги за панаму, путевку и чемодан.

 На этапе сборов в отпуск изучите кэшбек по своей карте. Это может позволить вернуть часть денег с покупок необходимых для путешествия.

Совет: Каждый сезон включаются специальные категории кэшбэка, есть и для путешественников: Примеры категорий этого лета в Фора-Банке:

  • 5309      Беспошлинные магазины Duty Free
  • 5941      Спорттовары
  • 5948      Магазины кожаных изделий, дорожных принадлежностей
  • 7394      Аренда оборудования и лизинговые услуги, аренда мебели, прокат инструментов
  • 7999      Услуги отдыха — нигде более не классифицированные
    Отслеживайте Сезонный кэшбэк по своим дебетовым картам на товары и услуги для отдыха.

Резюме от эксперта

Большинство проблем с деньгами в путешествии случаются из-за того, что о них не подумали заранее. Не ждите, что всё решится само собой.

Правило простое: подготовку к поездке лучше начинать не с чемодана, а с банка. Валюта, страховка, сохранность имущества и документов — всё это можно решить быстро и в одном месте.

Соберите свой «Финансовый чемодан»:

  • Изучите и закупите валюту
  • Оформите страховку для поездки и для квартиры на время отпуска
  • Положите ценные вещи в сейфовую ячейку
  • Узнайте про карту, которая точно сработает в нужной стране
  • Изучите и воспользуйтесь кэшбэком на товары для отпуска

Будьте внимательны к деньгам до отпуска — и тогда отпуск удастся! Хорошего отдыха.

Ждем вас в Фора-Банке, полная информация по услугам и адресам офисов на сайте www.forabank.ru

Реклама. Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга. ИНН 7704113772. erid: 2VfnxwBkvFC
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6Ind0eFJlWStBMjR0ZGpkR3pWdkZvTWc9PSIsInZhbHVlIjoiOHBqWWNFaWR2NEtmOHJaZjExNjBCdTZGRHNIWXBjcW8rdUdyRnBuOFo0R1hVM3lmdUxqdGg2UStUL243aS8zUndEZzFJVjU3aENnQ1lGYUZvY0hjRDFMZU8xcnFmNExIdVdobXUzRkYrOUxpM2JENmtYdC9xTzB6QTVOaFVhbE1MTlc1UmVhU21TQnRqYnNtY2Rma2VrZ0xNUnM3WGlvcldGeFQ4RGJsTlFKcnZ6Zk44ZzRGWHl1bTBOVWVnbnRDV3JCeDhleTJjek5ZUWRrb1p3SkE2U0UwbEFjWHFMNkhSS2JIRGR0bE9OYVlGTG1JV21EMEFGY3BxWWRpbC9BU2kySnNqdUVOU0I2eVl0VjVxTnVXSGluQUpkekF1QnZZd2JRY2pHQU9waVcxWDFSc2ZOYnloMDVUelQ3L3ZkR0ZDYTB1My9OM04wSmxKbE5MY2V2c3JwWmlYbDV4QStNamNOMks1QStOeG9TcmtWck5ESnl0V01pZzFQNFQ5SW4wdVRHQWNPZm85cHJzc3kxbXA2MzM3MW45N1VyZXRsM0k2cE84Y2oxZWtGeDRpazB2Mmo2YzBQRW02NGJSV0xCUyIsIm1hYyI6IjljNjY3ZWVmZWRhNGFjOGNjNGY1YTJjNjQ2M2I2Nzg3MjU3MTQxMWQwYTQ5ZWJlZmQ1YjM2YTYxMGI2NzE2MmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdrWVptd3B1SzB1K1pWMnRFSytnN0E9PSIsInZhbHVlIjoiL2tpdmpJeGwzakJ0OWRoaFNscmpDUzhEQTh1dTVuN1RId3g3aktqbTVidFNhK2dINGpOU3BhbHZEdUV1aDZQQXFsSEZjNVdYa014a3pqN3NETU85ZzQwb2pmeFRWZ2JTSTRvU0N1WlIyY3RwZC80aFQ2cmxkditKcWJzc09LQWxXYll0RnlPN1A1Mk1pMGRzSVdCUEVabDl1VThUTUZJV1hqcWhXWXF6L0hzcEJ6TnZCckE5QTNxeWJkYWNvdGM2c2QySTRPbHBidkZiOTlTaVd5MHQzRDR0M3lkM01XSjRyWkluYWFuY3dHS3pEdGdHK0IrT2FhZ3ZkQ25uZDNjdlNkM3JHLzRaRnNOdlFiVE9xQjJTRTA3TVZlVkFRN3ZWWGxaOEE2U3h5bkUvcFN6UjNhd0F1bUdDR1A2RUdQblpuQmltUkd2dEVRMU9uL3VRb2E0dW5MOWczd1A3RWlyRnkzWldpWWF2cWx3S2hVVTlsNzJZVjdKN3B6YVRGMllCblBmbWJWU2hvOWhVNzQ0d0NyYzlBaXhHV0NtdnhuQm9Ub3NsK29OVHpKUHNlcEExUDU3SGpZY0NLaGUxMVY3MGZlL0NNTGxZWlE2MGN1Yk9zYlVlY1BGVytxaFJsK1ROQ0JjcUhzSGprL0VSQ3V6bXp6TVk0VlJ4K2RFSThoVDNJaEN0VnJmb1FxNmtoNTZrMHQ1V21zY1QzS0NRMThEditCT2k2b0d2dkZFVzNCU0NCd2NEQUVNR3loelFKRXNFaS9qMmFiR3J3bVJQcUg5SWNrbWVQQ0hkbVByOGF5SlVSVEI2Y2kxNTkrTHlEUnI5VmxuRUZrZ1N3alJ2NUcxWCIsIm1hYyI6IjlmNjI5MjZhNWQ1MWViMWFmMjZlNjJmMGQ0MjkxOGUyZDE1NTUxZGQ5MTcxOTVkNGEzY2M0ZmY4OTA0YTdlOTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+