Отпуск без финансовых проблем. Что предусмотреть при поездке за границу. Советы эксперта банка

Сезон отпусков в самом разгаре. Пока одни туристы наслаждаются видами зарубежных пляжей, другие тонут в бытовых хлопотах: обмен валюты, безопасность квартиры, «пластик», который отказывается работать на кассе в Марокко или Таиланде.

Мы поговорили с управляющим калужского филиала Фора-Банка Вячеславом Агеевым и выяснили, как перестать переживать о деньгах в путешествии. Оказывается, 80% проблем решаются еще у стойки банка.

Вот 8 шагов финансовой подготовки к отпуску:

1. Начни с покупки валюты.

Первым делом необходимо предусмотреть покупку валют: Доллары, Евро, Франки, Фунты, Юани, изучите какую принимают в стране назначения или пересадок и приобретайте ее в ближайших офисах банка.

В основном в путешествия берут доллары, но не думайте так: «Я просто куплю доллары в первом обменнике». Опытные путешественники знают , что во многих странах доллары старого образца (1996–2006 годов) либо не берут вовсе, либо дают курс на 20% хуже. Местные менялы проверяют серию как детективы. Забудьте про «лишь бы бумажка была целая». Идите в Банк за неделю до вылета и берите доллары нового образца (с голографической синей лентой). В кассах банка они есть в продаже. Так же необходимо учесть, что некоторые банки могут взимать комиссию за валюту «нового образца», предлагая при этом очень выгодный курс на «старые» купюры.

2. Страховка выезжающих зарубеж - спасение в чужой стране

Совет новичку: не экономьте на страховке, приобретите.

В Фора-Банке продают расширенное страхование выезжающих за 5 минут. Оно включает не только «скорую», но и телемедицину (русский врач по видеосвязи 24/7), стоматологию и эвакуацию. Страховой полис, который реально работает за границей оформляется в отделении банка, в тот же день, когда вы прейдете купить валюту.

3. Зарубежная карта: пластик, который не заблокируют

В некоторых странах российские карты работают через раз. Отели, магазины и дайвинг-центры часто принимают только карты конкретных зарубежных систем. В Фора-Банке можно получить информацию по оформлению зарубежной карты под ваше направление поездки.

4. Страхование квартиры: пока вы на пляже, дом должен быть под охраной

Многие думают: «Со мной такого не случится». А потом мы слышим: «В прошлый раз вернулся — соседи залили, ремонт за свой счет, а на отпуск ушли все сбережения».

Ни один полис для путешественников не покроет затопленную квартиру или кражу имущества на время вашего отсутствия. Оформите полноценную страховку Совет: от 2700 рублей в год оформите прямо в офисе Банка страхование имущества. Пока вы загораете и отдыхаете, если вдруг наступил страховой случай страховка оплатит ремонт соседям и вашу отделку. Полис от партнера Фора-Банка на квартиру/дом на время вашего отпуска. Оформляется за 5-10 минут при любом визите в банк.

5. Сейфовые ячейки: ключи, золото и ноутбук — в банк, нервы — на море.

Многие оставляют ценности у близких или под ковром. А опытные путешественники знают, что сейфам в гостиничных номерах не всегда можно доверить ценности, деньги и документы

Совет: ценности, которые не взять в отпуск - золото, запасные паспорта, крупную наличку, ключи от машины и ноутбук положите в сейфовую ячейку в банке. Положите в ячейку сканы всех документов и доверенность на родственника. Если за границей украдут кошелек — он сходит в ячейку и переведет вам деньги.Индивидуальный сейф под круглосуточной охраной. Подберите удобный срок аренды на время вашего отдыха.

6. Привилегии в бизнес-залах аэропортов и ж/д вокзалов.

Перелеты сегодня бывают достаточно долгими и с пересадками. Это доставляет дискомфорт в ожидании, но можно заложить в бюджет на путешествие услугу посещения Бизнес залов.

Изучите привилегии по своей банковской карте и подключите эту услугу. Например, многие карты участвуют в программе, которая предоставляет возможность посещения бизнес залов по льготной цене. Изучите список доступных аэропортов и ж/д вокзалов у партнера Фора-Банка при регистрации услуги. Сейчас это 951 аэропорт и вокзал по всему миру.

7. Сезонный кэшбэк: вернуть деньги за панаму, путевку и чемодан.

На этапе сборов в отпуск изучите кэшбек по своей карте. Это может позволить вернуть часть денег с покупок необходимых для путешествия.

Совет: Каждый сезон включаются специальные категории кэшбэка, есть и для путешественников: Примеры категорий этого лета в Фора-Банке:

5309 Беспошлинные магазины Duty Free

5941 Спорттовары

5948 Магазины кожаных изделий, дорожных принадлежностей

7394 Аренда оборудования и лизинговые услуги, аренда мебели, прокат инструментов

7999 Услуги отдыха — нигде более не классифицированные

Отслеживайте Сезонный кэшбэк по своим дебетовым картам на товары и услуги для отдыха.

Резюме от эксперта

Большинство проблем с деньгами в путешествии случаются из-за того, что о них не подумали заранее. Не ждите, что всё решится само собой.

Правило простое: подготовку к поездке лучше начинать не с чемодана, а с банка. Валюта, страховка, сохранность имущества и документов — всё это можно решить быстро и в одном месте.

Соберите свой «Финансовый чемодан»:

Изучите и закупите валюту

Оформите страховку для поездки и для квартиры на время отпуска

Положите ценные вещи в сейфовую ячейку

Узнайте про карту, которая точно сработает в нужной стране

Изучите и воспользуйтесь кэшбэком на товары для отпуска

Будьте внимательны к деньгам до отпуска — и тогда отпуск удастся! Хорошего отдыха.

Ждем вас в Фора-Банке, полная информация по услугам и адресам офисов на сайте www.forabank.ru