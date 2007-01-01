В деревне Григоровское ограничили доступ к потенциально опасному объекту
В пятницу, 29 мая, прокуратура Перемышльского района сообщила об ограничении доступа к потенциально опасному объекту.
По данным ведомства, в деревне Григоровское находилось заброшенное здание в аварийном состоянии.
— Свободный доступ на объект не был ограничен. Это создавало риск для людей, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура потребовала от местных властей навести порядок. После этого вход в опасное здание закрыли.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь