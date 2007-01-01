Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В деревне Митинка начнут борьбу с борщевиком после прекращения дождей
Общество

В деревне Митинка начнут борьбу с борщевиком после прекращения дождей

Евгения Родионова
29.05, 12:00
1 411
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 29 мая, жительница деревни Митинка Малоярославецкого района рассказала о проблеме с разрастающимся борщевиком.

По словам местной жительницы, он растёт с катастрофической быстротой.

— Каждый год я жалуюсь на борщевик, - пишет женщина. - Он уже захватил не только обочины, но и распространился вдоль бывшей фермы и на поле к Старой Митинке. А также стремительно подбирается к селу Трёхсвятское. На мои жалобы администрация окашивает территорию вдоль дороги (как полагается один метр от дороги). Но это не приносит результатов. Прошу вашего содействия.

— Мы внимательно следим за ситуацией и планируем провести обработку, как только прекратятся дожди, - комментирует ситуацию администрация Малоярославецкого района. - Для качественного результата нужна сухая погода.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtVY2VPWG82RnV1SnNROVV3WStiYXc9PSIsInZhbHVlIjoiLzhFNnk2azVKU1JJeHRDWW1TVXEvcWc3L1FkdU1TZEM0OTU4c0RYZGRmNzVDUk8ycFVabHo0bjEvWWh4bXE3L2JJakVSQlZSY09obVBzY3BJaGlvMC83VG56Q045OU9uTkhvQnBJL28ySkFxYU1JYU1TY0Y2SUdYcUI5bUEzK0pNd1phbCs3MTJWNngzNHk3b0J3Z0pyZzYwc1hnVGliNnFmNWJGV3l2MUdSYXdSOTJOMk9scnNkK3oyeXNwaWdhTmUxNXhqc2tXU1d5OFNnVGp1eER6ZUlZSWcvU3M4elJjOWpaeWpvZTYzWnZybTRTSXh3aDRqS1dTRDVpV3g1cmZEYUJDNWFmZ3pKVUYyVXd3eTdTMXNJeFlZVXY0SUk5Y3dTWTkySGE3VFdJdjNOZHUzMGVIT0k4OVR6Nzc3cXZDY21PYU1nRlowTTJkRjRRR2JIVFhNNE0zNTN6UW9DczhwN0VFeERId0JJT1FOVThUMVJCUFJGN2luN2ZqS0FoLzFBQXZhU29XQXN4Q2h0STNQTlRUNHkzWUk4M3J2Q1RLVlFWajc2RWlPSUFNMGpVMnJRcnJNZlEzaStSS1M4aSIsIm1hYyI6IjkzYjc1YjdjNmM0YTQwMGIwZDViM2U3NTE5OTQwZTVmMzVkNmM2YTI3YWU3ZDk2ZjU2YzQ4MGZkZjJkZThlZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjgzYmREK3l6eVh1c3ZNdGJFZ2ptQlE9PSIsInZhbHVlIjoiVTVIK1AyNk9mdVR5RExoaTFpaU5aK0ZITllrT0lzaXByRUpJSHkvS3UvbTRQZWx0eThaUC9KMThWaW9TRCtkbDQ4a0tzS25sTUFWdmhkblVVcFRoa0s1UXRKTWJUMVNLYjdKMFJTODVyamcvdStsWDJBQUpWYkJHNmFVM1ZaWnArTldzNHR2dzRlK3hINWZKTklMNHI0ZUxNZHBSTFV3WmJmQlNiQ0FDVTlzN2FNV1hVMWZQcVR0SVVBSkFiTTR4MDdwc0E1ZGFOdGhlNjAreDQ4UFRYWDNJdU1jZjhsTWNzR3BtbExoUStNQ0VqeGI3OTlJeWVtNFIyVkhXWGo1VFZZK2tQc2VzSXcwMTZ6Z201OE5oeWJ1TzhWYkQwNE11RzBsdTZGbm5ibkt0RzFHaG14OWltSVZRaDZwalY1NllTN1BtZVR1YndsNHVBYmZHUHhGRzFNbTNlVng1aVJ5dmtYME9sV0kwdytBaDdWREMzYVpxQUpZdWlPR0tTUHYxcEpiWkVDOWVLRXRSOUFieGFiaVJGa0NHRzNCdC9DTjBmYU5ZeVZvVlFNcXh2YnlZd1NOK0Zad0pMVTQyNTBqV3F3bC95UjNWN0FiVWhnWDNzelRXTUpKN0J6YXk5dlRWSm5wTTFvLzl0NWdUN2k0UXYzaEtINEQ3V3Vla1QzS1oyOVpjbzhnZGtpR21aNENGT296NG5jTUxRMkJTanNIL2I1SS9Ic2V5dFpEcmYxMzJiNkxiT3pxNWtZOURNUGlmQWRzODlqMXBmbWswSGlzejl3QXQ0Uy91blJwUkZHZXpKaWpQV3UxOEwvSGdUQkdsVUdyZEFjYThJN1VNQjROTCIsIm1hYyI6IjEyN2JhZDM5ZTlhMjEwYjQzNDlmMGJiYWQzYjZjODc3NGZmODFlZGFjYWYzODVkNmNmODc4ODNjZTA3MjBmMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+