В деревне Митинка начнут борьбу с борщевиком после прекращения дождей

В пятницу, 29 мая, жительница деревни Митинка Малоярославецкого района рассказала о проблеме с разрастающимся борщевиком.

По словам местной жительницы, он растёт с катастрофической быстротой.

— Каждый год я жалуюсь на борщевик, - пишет женщина. - Он уже захватил не только обочины, но и распространился вдоль бывшей фермы и на поле к Старой Митинке. А также стремительно подбирается к селу Трёхсвятское. На мои жалобы администрация окашивает территорию вдоль дороги (как полагается один метр от дороги). Но это не приносит результатов. Прошу вашего содействия.

— Мы внимательно следим за ситуацией и планируем провести обработку, как только прекратятся дожди, - комментирует ситуацию администрация Малоярославецкого района. - Для качественного результата нужна сухая погода.