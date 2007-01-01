Открылась выставка «Святые заступники Земли Калужской»
Открылась выставка «Святые заступники Земли Калужской»

Дмитрий Ивьев
29.05, 08:40
В галерее Калужского Дома музыки в экспозиции представлены более 30 работ по иконописи, живописи и композиции, выполненные студентами отделения «Живопись» Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев. Это иконы особо чтимых святых, защищавших Родную землю или особенных молитвенников о ней. Среди работ икона «Святая Троица», иконы Божией Матери «Калужская», икона преподобного Кукши Печерского, просветителя вятичей, икона преподобного Анатолия Оптинского, икона блаженного Лаврентия Калужского и иконы других святых, почитаемых на Калужской земле. А также живописные работы, исторические картины, пейзажи, изображения храмов Калужской земли, портреты выдающихся личностей-заступников, портреты исторических деятелей, известных и почитаемых земляков.

В церемонии открытия выставки принял участие председатель Думы Калуги Юрий Моисеев.

«Стало уже доброй традицией завершать учебный год выставкой работ студентов Духовного училища. И каждый раз экспозиция оставляет самые яркие впечатления, заметно, что авторы не только талантливые художники и иконописцы, но и вкладывают душу в свои работы. Не могут оставить равнодушными иконы и портреты наших защитников и святых отцов, вдохновляющих воинов на защиту Отечества. В училище работает прекрасный преподавательский состав, педагоги помогают раскрыть таланты и способности своих воспитанников, направляют молодёжь на правильный путь. Желаю студентам набираться творческого и духовного опыта, а затем реализовать его в новых прекрасных произведениях!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

