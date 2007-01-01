В Калуге ищут потомков участника Великой Отечественной войны

В четверг, 28 мая, соответствующее объявление опубликовала администрация города.

Власти ищут родственников или знакомых семьи Геннадия Николаевича Болховитина. Он был участником партизанского движения.

Болховитин родился в 1911 году. В Калуге жил на ул. Подбельского (или ул. Подвойского), дом №51. Мать - Александра Ивановна Болховитина.

Мужчина служил в составе Валуйской группы партизан, участвовал в операции «Осенний лес».

- Для внесения исправлений в исторические документы и увековечивания памяти героя нам важно связаться с его родственниками, - заявили в администрации.

Информацию можно выслать на электронные адреса fominovalexey@yandex.ru, fominov.8338@gmail.com либо по телефону +7 (959) 123-28-68.