Главная Новости Общество В Калуге отметили День пограничника
В Калуге отметили День пограничника

Дмитрий Ивьев
28.05, 14:14
28 мая ветераны пограничных войск возложили цветы к Вечному огню на площади Победы и памятнику Пограничникам всех поколений, почтили память павших товарищей минутой молчания.

В церемонии принял участие председатель Думы Калуги Юрий  Моисеев. Обращаясь к  участникам митинга, он поблагодарил ветеранов за проводимую работу по патриотическому воспитанию молодого поколения и сохранению исторической памяти о Защитниках Отечества.

«Во все времена наши пограничники первыми встречали врага и отважно сражались за Родину. Ветераны погранвойск и действующие сотрудники пограничной службы пользуются огромным уважением и доверием со стороны россиян, они бережно хранят традиции и идут в ногу со временем, осваивая новую технику и методы обеспечения безопасности государственной границы. Поздравляю с праздником, желаю здоровья, благополучия, мира и добра! Скорейшей победы нашей Родине!», – подчеркнул Юрий Моисеев.

