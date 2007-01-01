Калужан предупредили об увеличении сезонных краж

Об этом в четверг, 28 мая, на пресс-конференции Управления Россгвардии по Калужской области рассказал заместитель начальника Отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге, подполковник полиции Максим Рясный.

По данным ведомства, участились сезонные кражи велосипедов и спортивных байков. Как правило, люди оставляют их без присмотра на улице у магазинов, а злоумышленники пользуются ситуацией.

Нарушителей удаётся отследить по камерам и привлечь к уголовной ответственности.