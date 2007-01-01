За пределами впечатлений: интегративная медицина, дом для души и северные олени в Этномире

Самое время увидеть обновленный парк.

Аутентичные павильоны, ремесла, этноотели, музеи народов мира и фестивали здесь давно стали привычным и любимым форматом. Но сегодня Этномир выходит за рамки классического туристического проекта.

Он стремительно трансформируется, добавляя к культурной составляющей новые измерения. Теперь здесь можно не только за сутки объехать полмира, но и поправить здоровье, погладить северного оленя и… приобрести дом.

Новая философия

Главное событие последнего времени — открытие на территории современного Центра интегративной медицины «Океан смыслов». Так родился новый вектор развития — «Этномир здоровья». Если раньше сюда ехали за впечатлениями, то теперь парк предлагает полноценное восстановление ресурса.

В Центре гармонично переплетаются проверенные временем практики и современные технологии: натуропатия, иммерсивные ванны, фитотерапия соседствуют с инновационными методами диагностики и лечения — магнитно-ударной терапией, флоатингом, аппаратной коррекцией и биохакинг подходами. Здесь каждый может погрузиться в релакс, вернуть ресурс и найти внутренний баланс.

Жить в сказке

Атмосфера Этномира настолько притягательна, что многие гости не раз признавались: они хотели бы остаться здесь навсегда. И такая возможность у них теперь есть. На территории строится коттеджный поселок. Уже возведено около 50 домов. Кто-то использует их как загородную дачу, кто-то полностью переехал на постоянное место жительства, а часть владельцев встроила свой бизнес в экосистему парка.

Сейчас любой желающий может побывать здесь на экскурсии, оценить планировки, прогуляться по улицам, а если место «зацепит», стать не временным гостем, а полноправным жителем Этномира. Это редкий случай, когда туристическая территория органично перетекает в комфортную среду для жизни. Поселок полностью обеспечен инфраструктурой: есть газ, вода, электричество, интернет.

Если же вы пока не готовы покупать недвижимость, но хотите почувствовать магию этого места, можно просто снять дом на выходные. Площадь коттеджей варьируется от 50 до 140 квадратных метров, есть варианты и для семьи из 4 человек, и для компании из 8 гостей.

Логичным дополнением к комфортному проживанию станет яркая гастрономическая карта: на территории работают 16 кафе и ресторанов с кухней разных народов мира. Условно говоря, можно позавтракать варениками, по­обедать наваристым борщом или пастой карбонара, а поужинать в «Океане смыслов» легкими сбалансированными блюдами, подобранными по принципам интегративного питания.

Покормить с ладошки

Еще один сюрприз: Этномир приготовил для вас удивительное знакомство с северными оленями. Они ручные, ласковые и доверчивые, как домашние козочки. Зимой гостей ждут атмосферные прогулки на оленьей упряжке. Летом оленей можно гладить, кормить ягелем прямо с ладошки — они аккуратно берут угощение. И, конечно, устраивать фотосессии. Олени — это отдельный вид удовольствия, который точно нельзя пропустить.

Кстати, Этномир давно позиционирует себя как пространство, дружелюбное к животным. Сюда можно приехать с небольшими собачками (за исключением бойцовых пород) и заселиться, например, в этноотель «Украина» и Гималайский дом.

Для кошачьих гостей работает «котодом»: уютные индивидуальные апартаменты с балкончиками и профессиональным уходом. Это удобно не только туристам, но и тем, кто уезжает в отпуск и хочет на 1–2 недели пристроить кошечку в надежные руки.

На всю жизнь

Настоящие, живые впечатления делают Этномир идеальной площадкой не только для семейного отдыха, но и для школьных путешествий, особенно в конце учебного года. Сюда приезжают целыми классами: на экскурсии, ночевки и даже выпускные. И каждый такой день дети запоминают на всю жизнь.

Сегодня Этномир — это место силы, здоровья и новых открытий. Приезжайте восстанавливаться, жить в гармонии и кормить оленей. Таким местом Калужская область может гордиться.

Где: Калужская обл., Боровский р-он, дер. Петрово.

Как добраться: 90 км от Москвы по Киевскому или Минскому шоссе.

Сайт: ethnomir.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.