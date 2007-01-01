ФСБ поздравила калужских пограничников

28 мая на территории Российской Федерации отмечается профессиональный праздник защитников границы - День пограничника.

Своё поздравление опубликовало Управление ФСБ по Калужской области:

- Мы выражаем глубокую благодарность всем, кто причастен к этому воинскому долгу, и склоняем головы перед памятью всех павших за Россию героев.

В условиях нестабильной геополитической обстановки и увеличивающегося количества угроз со стороны иностранных государств пограничные органы ФСБ России являются надежным щитом государственного суверенитета, демонстрируя неразрывную связь исторических традиций и обновленных методов защиты рубежей. Служба на границе связывает эпохи. Меняются системы и методы охраны, но неизменным остается главный принцип: Государственная граница России во все времена обеспечена надёжностью, мужеством и самоотверженностью её защитников.

Беспримерный героизм гарнизонов в первые дни Великой Отечественной войны, стойкость ветеранов пограничных войск КГБ СССР и их служение в локальных конфликтах сформировали уникальный кодекс чести представителей пограничной службы, а закрепившемся символом пограничной элиты уже на протяжении века является «зеленая фуражка» - олицетворение мужества и стойкости пограничного братства. Ее неизменный цвет - не только традиция, но и знак преемственности поколений защитников государственных рубежей, символ, объединяющий ветеранов и молодых пограничников, напоминая о том, что граница – не просто линия на карте, а зона ответственности, которую с честью охраняют «зеленые фуражки».

Сегодня сотрудники погранслужбы противостоят комплексному противодействию, защищают приграничные регионы от попыток прорыва диверсионно-разведывательных групп, отражают массированные атаки БПЛА, несут службу в стратегически важных регионах, демонстрируя предельную концентрацию ресурсов и оперативного мастерства. Эффективная охрана государственных границ создаёт барьер на пути международного терроризма, преступности и нелегальной миграции.