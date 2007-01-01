Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ФСБ поздравила калужских пограничников
Общество

ФСБ поздравила калужских пограничников

Дмитрий Ивьев
28.05, 09:52
0 203
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

28 мая на территории Российской Федерации отмечается профессиональный праздник защитников границы - День пограничника.

Своё поздравление опубликовало Управление ФСБ по Калужской области:

- Мы выражаем глубокую благодарность всем, кто причастен к этому воинскому долгу, и склоняем головы перед памятью всех павших за Россию героев.

В условиях нестабильной геополитической обстановки и увеличивающегося количества угроз со стороны иностранных государств пограничные органы               ФСБ России являются надежным щитом государственного суверенитета, демонстрируя неразрывную связь исторических традиций и обновленных методов защиты рубежей. Служба на границе связывает эпохи. Меняются системы и методы охраны, но неизменным остается главный принцип: Государственная граница России во все времена обеспечена надёжностью, мужеством и самоотверженностью её защитников.

Беспримерный героизм гарнизонов в первые дни Великой Отечественной войны, стойкость ветеранов пограничных войск КГБ СССР и их служение в локальных конфликтах сформировали уникальный кодекс чести представителей пограничной службы, а закрепившемся символом пограничной элиты уже на протяжении века является «зеленая фуражка» - олицетворение мужества и стойкости пограничного братства. Ее неизменный цвет - не только традиция, но и знак преемственности поколений защитников государственных рубежей, символ, объединяющий ветеранов и молодых пограничников, напоминая о том, что граница – не просто линия на карте, а зона ответственности, которую с честью охраняют «зеленые фуражки».

Сегодня сотрудники погранслужбы противостоят комплексному противодействию, защищают приграничные регионы от попыток прорыва диверсионно-разведывательных групп, отражают массированные атаки БПЛА, несут службу в стратегически важных регионах, демонстрируя   предельную концентрацию ресурсов и оперативного мастерства. Эффективная охрана государственных границ создаёт барьер на пути международного терроризма, преступности и нелегальной миграции.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9YajFtSkVwQUFnK0dtSHJZbEs0dWc9PSIsInZhbHVlIjoiWGdBcGRCZ2hOWURjbklscisyUUh4L2RJdk5KOS9la2VicU81Z1lUdDN5Qm92NU1Dd1ZuL2hUWE9LQ2dkenIvbU9UY2o3Zm50cjd3Vm5pbERJVzBsUGJFRmphaCtBbTFsY1F1OTIvaklub3hoTWN2VmVUZFFtQmpyN2srUXBPZHhyYzZnTTdhRUhWV0VTUmFaS0lTaUpmUWNESmpkMjNyejMxMzU3WTc0cFdYblNWLy9oMTFIWStOMWphY2V6ZGdUSER4bEVpejBqRnhnNmpPb0dNRGYrN2NYcTJsRzlxV1YvTFFHaXJDYXVZOGZmcDNlWXN4M0NSWm10M01IYzNRUjhzamE4WkVIT0g3ektBTWZJZDJ6RVNobnhQWFN0bzN1RHpCMW9WeEpXOFgvYXdYU0Z5eGZsKzdqTTY1MFFhdkVnQjZzall2MTVVTDZKcDIyZGRDL0tyY3MrekM5ektqTUZQZHIyTmhKVGNJdVRjUGZWTWtWSzR2a2FKTjFOcmN3d2ZNaXJJdXlIV01zckgzVVlRekNTVzZ0MjN0VENSejc1dy9kTmpseENCWGNKSXJ4QzROLzI2R3FmWkozbkdmWSIsIm1hYyI6IjZjMWYxMGVmNjViOGVjMmI5OGM0ZDcxMDlmYTE4ZGZlMzliMGYxNTNiYzkxM2I5N2Y1NzQxNmZjOTQ2M2UxMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhxdmFNQ0xiK1JlWk1ia0ZBdVRkZ0E9PSIsInZhbHVlIjoidndBQmttUUZLSjl0RVUxZVo2bU9lRUg2RlZnUVJVVjF0S0lFaE1HOUZLNmdQZjN2MDlTUDBrdHkyNlIyVy9lR29jTnp4VkFDSy9YWk1qaFh0VVJBblUwbGVUOVpyWnNsYU1LaVArOTRUQ1FmSVRqbVhEdHlPVnJFR2VTUUc5cnRBYWtNUWJWN29SVkl5dWlTUUF2RVNGbVBienZsS1RRY2RWQmJwaU14eUJOTm5KY3Ztdy9hN1pGc2pMYzBmNnRPYmdibk5MdGRNdW8wZys5OG9USW9mbklUa0ZEcnk3R28rMm0yQVBXTFNnTXR1ZU1IdnZrZ3lmWFpXdWlOaXZvRDAwS2ExL2FZVTBVQVg3YTI4QzdFM2grZlVacGRCems0blY5Y0trMlBjd3QwbjdMN050RElQWGIxUEhhTXdvdWthL2ZTcTQ1a2Q0M2NFdXNzM1RCM2kvclJKRUpoOUZ6bDBOWFBFSmJlcm0xWjJRVytiLytzRTByTzM0ZjZsUUQrRldaQ2J2ZFZJSjBSUlQrRWw4R3ZNMXY5TEhoaDdVU0F6S1BTZ0NhVGVlZVNoSnBGbVJ6WVNNZzNxUlZOMmhQNlIzZ3BqNzR1Wnd6Y1VSOEJFd2NUMGRkYnA2RmpGYnBmUWI5Z09WNjRoOEQzRGxDLy9DRktZKzJhaVIzcHFzY2E1WWMzR0c0bjFrR2lqRTNyTVZ1SXZOWW1IYUpFUzExenR3UHVxSTluQVNTSHpZVmNBdDJXR053akIxanh2S1kxMGJqMEwvR2ZrWGY5TkhTYkZQY2VhNkhzMHdNeHd5SWFiY0FWUUxZc2VjSkxYOVRGNWIvM29tSWY2cEJ5djB4NyIsIm1hYyI6ImQ3ZTQ2ZDY2ZjBlYzQ5ZTA4MTJlZGY5M2ExNDQ1ODE4YWViNjVkNTJkNTE3MGFmYWJhZjliYTk2YTg1ZjZmMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+