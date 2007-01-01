Калужский «Полигон ЖБЦ» строит будущее своими руками.

Представьте себе завод, который строит новые цеха из того, что сам же и производит. Здесь нет места панике, здесь рады династиям.

И пока одни боятся кризисов, коллектив «Полигона ЖБЦ» просто засучивает рукава и продолжает работать.

Уроки зимы и скоростная весна

Прошлый год для «Полигона ЖБЦ» выдался драматичным, но щедрым на заказы. Год назад мы говорили с руководством, и завод грезил масштабной стройкой новых цехов.

Сегодня заместитель генерального директора Иветта Самохатка честно признается: зимой стройка замерла.

— Пока не до этого было, — ​мягко улыбается она. И это та самая правда, которую не вычитаешь в отчетах.

Но затишье было обманчивым. Пока кто-то ждал тепла, «Полигон» работал на полную катушку. Главным хитом сезона стала скоростная магистраль Москва – ​Тверь – ​Санкт-­Петербург. Три крупные организации закупили у предприятия сотни железобетонных изделий.

География поставок расширилась, а на местных стройках без продукции завода не обходится ни один заметный объект: от ЖК «Белые Росы» до микрорайонов на Терепце, много продукции отгружается в город Орел.

Своими руками и на свои деньги

Главная гордость компании не прошлое, а настоящее с приставкой «само». Еще год назад гендиректор Владимир Макаричев мечтал о расширении на территории бывшего завода СДВ. Сегодня бетонный узел уже смонтировали своими силами. Теперь предприятие производит железобетонные колонны, чтобы построить здания, в которых потом разместится новое оборудование.

Это философия выживания и роста: никаких кредитных качелей, только своя прибыль и спокойный темп.

— Мы не форсируем, потому что строим на свои деньги, — ​поясняет Иветта Самохатка.

Работы на восьми тысячах квадратных метров возобновляются с первым теплом. И это не просто цеха — ​это десятки новых рабочих мест и независимость от скачков ставок и курсов.

Люди против блогеров

Год назад журналисты гадали: не забрала ли оборонка всех рабочих? Сегодня ответ предельно ясен. Проблема не в СВО. Проблема — ​в новой реальности, когда работать лопатой или за кульманом считается чем-­то зазорным.

— Все становятся блогерами, — ​разводит руками представитель завода. — ​Работать никто не хочет.

И это при том, что «Полигон ЖБЦ» берет даже новичков, оплачивая обучение в учебных центрах и повышая квалификацию.

И все же предприятию есть чем гордиться. Около 80% сотрудников — ​это костяк, проработавший больше десяти лет. Здесь жива традиция трудовых династий. Руководство платит достойную зарплату, компенсирует расходы на лечение, платит премии к отпускам и ежемесячно дополнительно выплачивает деньги семьям с детьми до семи лет.

ООО «Полигон ЖБЦ» комплектует поликлиники, детские сады, школы, долгожданное учебное заведение во Мстихино, детский сад на Правобережье, планы по школе в Грабцево — ​это не абстрактные строчки в плане, а бетонные блоки, которые сотрудники видят каждый день.

Когда Иветта Самохатка говорит о планах на следующий год, ее голос теплеет:

— Хотелось бы очень много работать. Мы все трудоголики.

В этом и есть секрет завода, которому почти 30 лет. Здесь не ноют о кризисах, а строят новые цеха, льют бетон для дорог и воспитывают сварщиков из тех, кто устал сидеть в телефоне. Это не просто производство. Это фундамент, который не даст региону просесть.

