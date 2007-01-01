Бетон, который дышит
Калужский «Полигон ЖБЦ» строит будущее своими руками.
Представьте себе завод, который строит новые цеха из того, что сам же и производит. Здесь нет места панике, здесь рады династиям.
И пока одни боятся кризисов, коллектив «Полигона ЖБЦ» просто засучивает рукава и продолжает работать.
Уроки зимы и скоростная весна
Прошлый год для «Полигона ЖБЦ» выдался драматичным, но щедрым на заказы. Год назад мы говорили с руководством, и завод грезил масштабной стройкой новых цехов.
Сегодня заместитель генерального директора Иветта Самохатка честно признается: зимой стройка замерла.
— Пока не до этого было, — мягко улыбается она. И это та самая правда, которую не вычитаешь в отчетах.
Но затишье было обманчивым. Пока кто-то ждал тепла, «Полигон» работал на полную катушку. Главным хитом сезона стала скоростная магистраль Москва – Тверь – Санкт-Петербург. Три крупные организации закупили у предприятия сотни железобетонных изделий.
География поставок расширилась, а на местных стройках без продукции завода не обходится ни один заметный объект: от ЖК «Белые Росы» до микрорайонов на Терепце, много продукции отгружается в город Орел.
Своими руками и на свои деньги
Главная гордость компании не прошлое, а настоящее с приставкой «само». Еще год назад гендиректор Владимир Макаричев мечтал о расширении на территории бывшего завода СДВ. Сегодня бетонный узел уже смонтировали своими силами. Теперь предприятие производит железобетонные колонны, чтобы построить здания, в которых потом разместится новое оборудование.
Это философия выживания и роста: никаких кредитных качелей, только своя прибыль и спокойный темп.
— Мы не форсируем, потому что строим на свои деньги, — поясняет Иветта Самохатка.
Работы на восьми тысячах квадратных метров возобновляются с первым теплом. И это не просто цеха — это десятки новых рабочих мест и независимость от скачков ставок и курсов.
Люди против блогеров
Год назад журналисты гадали: не забрала ли оборонка всех рабочих? Сегодня ответ предельно ясен. Проблема не в СВО. Проблема — в новой реальности, когда работать лопатой или за кульманом считается чем-то зазорным.
— Все становятся блогерами, — разводит руками представитель завода. — Работать никто не хочет.
И это при том, что «Полигон ЖБЦ» берет даже новичков, оплачивая обучение в учебных центрах и повышая квалификацию.
И все же предприятию есть чем гордиться. Около 80% сотрудников — это костяк, проработавший больше десяти лет. Здесь жива традиция трудовых династий. Руководство платит достойную зарплату, компенсирует расходы на лечение, платит премии к отпускам и ежемесячно дополнительно выплачивает деньги семьям с детьми до семи лет.
ООО «Полигон ЖБЦ» комплектует поликлиники, детские сады, школы, долгожданное учебное заведение во Мстихино, детский сад на Правобережье, планы по школе в Грабцево — это не абстрактные строчки в плане, а бетонные блоки, которые сотрудники видят каждый день.
Когда Иветта Самохатка говорит о планах на следующий год, ее голос теплеет:
— Хотелось бы очень много работать. Мы все трудоголики.
В этом и есть секрет завода, которому почти 30 лет. Здесь не ноют о кризисах, а строят новые цеха, льют бетон для дорог и воспитывают сварщиков из тех, кто устал сидеть в телефоне. Это не просто производство. Это фундамент, который не даст региону просесть.
ООО «Полигон ЖБЦ»
г. Калуга, ул. Московская, 290
8 (4842) 559718, 506035
email: ooo_poligon@inbox.ru
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.