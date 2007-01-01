«Ферма»: теперь и с окрошкой!

Сеть магазинов «Ферма» к нынешнему лету приготовила своим покупателям несколько приятных сюрпризов.

К ставшему уже привычному и любимому покупателями ассортименту прибавилось несколько вкусных наименований.

Калужане по достоинству оценивают работу «Фермы», неслучайно эту компанию жители региона выбрали победителем ежегодного конкурса «Гордость Калужской области». Итоги нынешнего проекта медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга» подвели 20 мая.

Как у бабушки в деревне

Этим летом к трем десяткам деликатесов и полуфабрикатов сеть магазинов «Ферма» прибавила смесь для окрошки. Причем сделана она будет по классическому рецепту — с говядиной или, как вариант, с колбасой.

— Я помню в детстве бабушка в деревне готовила изумительную окрошку на ржаном квасе, — делится воспоминаниями руководитель сети магазинов «Ферма» Алексей ОСИПОВ. — Мы хотим, чтобы тот незабываемый вкус сохранился и сейчас готовим рецептуру. На прилавках наша фирменная окрошка появится уже через неделю-другую.

Лето — это период отдыха. А какой отдых без пикников на природе! Какой пикник обходится без умопомрачительно вкусных шашлыков? Некоторые предпочитают мариновать мясо самостоятельно, у каждой хозяйки есть свой рецепт, однако в этом стоит довериться профессионалам.

Специалисты «Фермы» уже сейчас предлагают попробовать мясо для шашлыков в маринаде, приготовленном с особой любовью к покупателям.

— Мы обычно маринуем окорока, но сейчас наши покупатели неоднократно просили сделать шашлык из шеи, — рассказывает Алексей Осипов. — Желание покупателя для нас закон. Мы разработали рецепт и готовы предложить новый шашлык.

По словам руководителя сети магазинов «Ферма», главное в производстве мяса на шашлык, чтобы цена его не превышала домашнюю заготовку.

— Ведь могут подумать: а зачем покупать, если приготовленный дома обойдется дешевле, — справедливо замечает руководитель.

В результате ценовая политика шашлыка от «Фермы» стала весьма привлекательной.

Свежесть полного цикла

Думают в компании и о расширении производства. В скором времени в Калуге заработают два новых цеха полной переработки продуктов. Сейчас на площадках полным ходом идет строительство, оборудование уже закуплено, «Ферма» набирает персонал. Кстати, появление новых точек продаж, как пояснил Алексей Осипов, во многом зависит от кадров. Найти толкового продавца сегодня нелегко, тем более в «Ферме» к подбору персонала относятся очень серьезно.

Впрочем, если вы хотите присоединиться к дружному профессиональному коллективу, вам стоит попробовать, сеть магазинов «Ферма» всегда открыта для сотрудничества.

— У нас есть преемственность кадров, есть традиции, — поясняет Алексей Осипов. — Если человек к нам приходит, он попадает в сплоченный коллектив, в особую атмосферу профессионализма и благожелательности.

Про акции

Отличительной чертой, особой фишкой «Фермы» стали еженедельные акции, которые проводит компания. В любую пятницу и субботу, если вы придете в магазины сети «Ферма», вас будет ждать приятный сюрприз.

Причем акции касаются практически каждого наименования, а их более трех десятков.

— Это может быть мясо птицы, курица или шашлычно-колбасный ассортимент, — рассказывает Алексей Осипов. — В любом случае, если покупатель придет к нам в пятницу или субботу, он обязательно попадет на очередную акцию.

Впрочем, и помимо акций купить в магазинах сети «Ферма» можно все, что душе угодно.

Это и колбаски для костра, и купаты, и тефтели, и рулеты с грибами и сыром, и реб­рышки барбекю, и фаршированные перцы — всего не перечислишь. Лучше самому зайти в ближайший магазин сети «Ферма» и выбрать то, что больше всего понравится. Продавцы обязательно помогут, расскажут и посоветуют. Так здесь принято.

Исключительная свежесть продуктов и такая же доброжелательность к покупателям — отличительная черта сети магазинов «Ферма».