КАДВИ расширяет виды выпускаемой продукции и географию поставок
КАДВИ расширяет виды выпускаемой продукции и географию поставок

28.05, 11:07
В этом году исполнится 60 лет, как завод «Калужский двигатель» достойно несет высокое звание «Гордость региона» и служит надежным щитом нашего технологического суверенитета, уверенно держит курс на развитие своих ключевых производственных направлений.

— Наращивание объемов производства за счет освоения новой перспективной продукции — ​наша основная задача. Сегодня она решается за счет обеспечения полного цикла производства всех комплектующих узлов и деталей, освоения новой гражданской продукции, работы с новыми рынками поставок, — ​говорят на заводе, который стал победителем проекта «Гордость региона» в 2026 году.

Отопительный сезон: без единого сбоя в большие морозы

Агрегаты с маркой КАДВИ пишут современную историю. Яркий пример использования новой продукции завода — ​работающие в регионах России газотурбинные электростанции.

В январе 2023 года калужские инженеры завершили шефмонтаж газотурбинного агрегата ГТЭА мощностью 200 кВт в Пермском крае. Задача была поставлена амбициозная: дать жителям Чусового электричество и тепло по цене ниже сетевой генерации. И они справились с этим проектом. Этот успех заметили. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично приезжал знакомиться с инновационным приобретением уральских коммунальщиков и выполненной работой завода-­партнера.

Очередное подтверждение из Пермского края о надежности изделий «Калужского двигателя» пришло на минувшей неделе. Газотурбинный электроагрегат ГТЭА200 Т0,4, эксплуатируемый в МУП «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (г. Чусовой), безупречно отработал полный отопительный сезон и в мае был остановлен на плановое межсезонное обслуживание. За восемь месяцев непрерывной вахты, в условиях уральских морозов и пиковых нагрузок оборудование не допустило ни единой аварийной остановки или поломки. Все это время агрегат на природном газе исправно обеспечивал котельную теплом и собственной электроэнергией.

— За эту зиму мы даже не вспоминали о дизельных резервах, — ​отметил главный инженер предприятия М.В. Мартю­шев.  — ​Машина КАДВИ прошла сезон как часы: четко держала параметры и не потребовала внеплановых ремонтов.

— Поставки агрегатов от производителей Европы, США и Японии находятся под эмбарго. Рынок остро нуждается в замене выработавших ресурс установок, и эту нишу занимает Калуга, — ​пояснил генеральный директор «КАДВИ» Евгений Галынский.

Техника «Калужского двигателя» в который раз доказала, что способна нести вахту там, где сбои недопустимы. В заводском конструкторском бюро подчеркивают, что для отрасли малой энергетики успешная эксплуатация ГТЭА200 Т0,4 в Чусовом — ​ключевая веха в реализуемой в РФ программе импортозамещения.

Сегодня КАДВИ расширяет географию поставок электростанций. Также разработан газотурбинный двигатель для автоконцерна БелАЗ. Калужское «сердце» скоро будет биться в 90-тонных карьерных самосвалах. 

Садовая техника сезона 2026 года радует новинками

Садовая техника КАДВИ хорошо знакома во всех регионах РФ и пользуется у населения устойчивым спросом.

Сезон 2026 года радует знатоков садовой техники новинками КАДВИ.

  • Мотокультиватор «Садовник МКС‑1». Легкий, маневренный, создан для тех, кто не хочет нанимать тракториста для обработки шести соток. Справится даже с целиной.
  • Мотопомпа «Таруса ВП30». Это гарантия, что воду для полива вы достанете из любого водоема. Незаменима для дачи и стройки.
  • Генератор бензиновый «КАДВЭЛ 3000Е». Свет на даче отключили? Не беда. Своя электростанция карманного формата всегда вас выручит.
  • Снегоуборщик «БуранПРО МС‑80». Самоходный агрегат на гусеничном приводе. Кидает снег так, что соседи позавидуют.

Техника КАДВИ представлена на всех популярных у населения маркет-плейсах и в фирменном магазине завода. 

Взгляд в будущее

Завод «Калужский двигатель» — достойный представитель отрасли машиностроения. Является продолжателем русской инженерной школы и успешно передает свой профессиональный опыт и знания молодежи. Участвует в подготовке кадров. На КАДВИ успешно трудится новое молодое поколение инженеров, рабочих, специалистов и руководителей.

Пока одни размышляют о том, как заместить ушедшие бренды, на КАДВИ просто берут и делают. Делают газовые турбины, которые уже греют города в Сибири. Мотоблоки, которые обеспечивают урожаем, кормят реальные семьи. И судя по перспективным планам, останавливаться на достигнутом завод не собирается.

 

Г. Калуга, ул. Московская, 247.

Тел.: (4842) 76–34–89, 76–32–98.

kadvi_pers@mail.ru

https://kadvi.ru/

Реклама. ПАО «КАДВИ». ИНН 4000000255. erid: 2VfnxvuN1mc
