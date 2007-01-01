В этом году исполнится 60 лет, как завод «Калужский двигатель» достойно несет высокое звание «Гордость региона» и служит надежным щитом нашего технологического суверенитета, уверенно держит курс на развитие своих ключевых производственных направлений.

— Наращивание объемов производства за счет освоения новой перспективной продукции — ​наша основная задача. Сегодня она решается за счет обеспечения полного цикла производства всех комплектующих узлов и деталей, освоения новой гражданской продукции, работы с новыми рынками поставок, — ​говорят на заводе, который стал победителем проекта «Гордость региона» в 2026 году.

Отопительный сезон: без единого сбоя в большие морозы

Агрегаты с маркой КАДВИ пишут современную историю. Яркий пример использования новой продукции завода — ​работающие в регионах России газотурбинные электростанции.

В январе 2023 года калужские инженеры завершили шефмонтаж газотурбинного агрегата ГТЭА мощностью 200 кВт в Пермском крае. Задача была поставлена амбициозная: дать жителям Чусового электричество и тепло по цене ниже сетевой генерации. И они справились с этим проектом. Этот успех заметили. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично приезжал знакомиться с инновационным приобретением уральских коммунальщиков и выполненной работой завода-­партнера.

Очередное подтверждение из Пермского края о надежности изделий «Калужского двигателя» пришло на минувшей неделе. Газотурбинный электроагрегат ГТЭА200 Т0,4, эксплуатируемый в МУП «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (г. Чусовой), безупречно отработал полный отопительный сезон и в мае был остановлен на плановое межсезонное обслуживание. За восемь месяцев непрерывной вахты, в условиях уральских морозов и пиковых нагрузок оборудование не допустило ни единой аварийной остановки или поломки. Все это время агрегат на природном газе исправно обеспечивал котельную теплом и собственной электроэнергией.

— За эту зиму мы даже не вспоминали о дизельных резервах, — ​отметил главный инженер предприятия М.В. Мартю­шев. — ​Машина КАДВИ прошла сезон как часы: четко держала параметры и не потребовала внеплановых ремонтов.

— Поставки агрегатов от производителей Европы, США и Японии находятся под эмбарго. Рынок остро нуждается в замене выработавших ресурс установок, и эту нишу занимает Калуга, — ​пояснил генеральный директор «КАДВИ» Евгений Галынский.

Техника «Калужского двигателя» в который раз доказала, что способна нести вахту там, где сбои недопустимы. В заводском конструкторском бюро подчеркивают, что для отрасли малой энергетики успешная эксплуатация ГТЭА200 Т0,4 в Чусовом — ​ключевая веха в реализуемой в РФ программе импортозамещения.

Сегодня КАДВИ расширяет географию поставок электростанций. Также разработан газотурбинный двигатель для автоконцерна БелАЗ. Калужское «сердце» скоро будет биться в 90-тонных карьерных самосвалах.

Садовая техника сезона 2026 года радует новинками

Садовая техника КАДВИ хорошо знакома во всех регионах РФ и пользуется у населения устойчивым спросом.

Мотокультиватор «Садовник МКС‑1». Легкий, маневренный, создан для тех, кто не хочет нанимать тракториста для обработки шести соток. Справится даже с целиной.

Мотопомпа «Таруса ВП30». Это гарантия, что воду для полива вы достанете из любого водоема. Незаменима для дачи и стройки.

Генератор бензиновый «КАДВЭЛ 3000Е». Свет на даче отключили? Не беда. Своя электростанция карманного формата всегда вас выручит.

Снегоуборщик «БуранПРО МС‑80». Самоходный агрегат на гусеничном приводе. Кидает снег так, что соседи позавидуют.

Техника КАДВИ представлена на всех популярных у населения маркет-плейсах и в фирменном магазине завода.

Взгляд в будущее

Завод «Калужский двигатель» — достойный представитель отрасли машиностроения. Является продолжателем русской инженерной школы и успешно передает свой профессиональный опыт и знания молодежи. Участвует в подготовке кадров. На КАДВИ успешно трудится новое молодое поколение инженеров, рабочих, специалистов и руководителей.

Пока одни размышляют о том, как заместить ушедшие бренды, на КАДВИ просто берут и делают. Делают газовые турбины, которые уже греют города в Сибири. Мотоблоки, которые обеспечивают урожаем, кормят реальные семьи. И судя по перспективным планам, останавливаться на достигнутом завод не собирается.

