Жители Калуги жалуются на постоянный гул
Жители Калуги жалуются на постоянный гул

Дмитрий Ивьев
28.05, 08:59
Одна из жительниц Калуги 27 мая обратилась к губернатору с жалобой на непрекращающийся гул, который мешает жить всему городу.

По её словам, люди вынуждены постоянно слышать шум от работающей турбины. Этот звук не только отвлекает от работы и домашних дел, но и плохо влияет на самочувствие: вызывает головную боль, стресс и мешает сконцентрироваться.

Женщина рассказала, что шум начинается днём и продолжается до позднего вечера. Он доносится даже из отдалённых районов.

Калужанка попросила власти разобраться с ситуацией и демонтировать оборудование, которое нарушает спокойствие горожан.

В городской администрации ответили, что шум связан с рабочими процессами на местном предприятии, но подробных пояснений или планов по решению проблемы не предоставили.

