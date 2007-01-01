Жители Калуги жалуются на постоянный гул
Одна из жительниц Калуги 27 мая обратилась к губернатору с жалобой на непрекращающийся гул, который мешает жить всему городу.
По её словам, люди вынуждены постоянно слышать шум от работающей турбины. Этот звук не только отвлекает от работы и домашних дел, но и плохо влияет на самочувствие: вызывает головную боль, стресс и мешает сконцентрироваться.
Женщина рассказала, что шум начинается днём и продолжается до позднего вечера. Он доносится даже из отдалённых районов.
Калужанка попросила власти разобраться с ситуацией и демонтировать оборудование, которое нарушает спокойствие горожан.
В городской администрации ответили, что шум связан с рабочими процессами на местном предприятии, но подробных пояснений или планов по решению проблемы не предоставили.
