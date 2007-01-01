Успенский собор в Перемышле готовят к реконструкции
Успенский собор в Перемышле готовят к реконструкции

Дмитрий Ивьев
27.05, 13:12
Древний Успенский собор в Перемышле, возведённый в XV–XVI веках, вскоре ждёт обновление — работы стартуют в рамках программы «Развитие культуры», рассказали 27 мая в правительстве.

Собор стоит на месте старинной крепости и хранит память о давних временах: он был свидетелем эпохи Ивана Грозного и жизни князей Воротынских. Ходят легенды, что от храма к реке вели тайные подземные ходы. За долгую историю здание не раз страдало — пережило пожары, обрушения, — и теперь наконец получит шанс на вторую жизнь.

Пока специалисты занимаются противоаварийными и консервационными работами: возводят строительные леса, очищают фасады и стены от растительности — мох с каждого кирпича убирают вручную, — а также укрепляют трещины в стенах. В ближайшее время на соборе появится временная кровля — она защитит здание от дождя и снега.

Благодаря консервации удастся остановить разрушение: собор защитят от воздействия влаги и подготовят к полноценной реставрации.

