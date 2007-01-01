От сборки к полному циклу: как «Автомобильные технологии» меняют экономику и жизнь в Калужской области

Калужский автокластер переживает новый этап развития. В центре этих изменений — компания ООО «Автомобильные технологии». За последние два года предприятие не просто запустило конвейер, но и выстроило модель производства, которая делает ставку на глубокую локализацию, инвестиции в людей и социальную ответственность.

Производственный рывок

История современного этапа завода началась в 2023 году, когда компания арендовала площади бывшего завода «ПСМА Рус» и начала реализацию плана по загрузке мощностей.

Уже в марте 2024 года с конвейера сошли первые серийные автомобили Citroen C5 Aircross.

Следующий этап наступил в феврале 2025 года, когда стартовала крупноузловая сборка кроссовера Haval M6. Однако главным событием стало лето 2025 года. После масштабной модернизации линий в конце июля завод перешел к производству по полному циклу, включая процессы сварки и окраски кузовов.

Зарплаты, льготы и инклюзивность

В «Автомобильных технологиях» открыто заявляют: главный ресурс компании — это сотрудники. Подход к управлению персоналом сочетает здесь финансовую мотивацию и сильную социальную поддержку.

Социальный пакет выходит за рамки стандартного ДМС. Компания организует корпоративный транспорт, охватывающий Калугу и область, субсидирует питание в столовой, обеспечивает сотрудников кофе и снеками. Особое внимание уделяется семьям: дети работников бесплатно отдыхают в санатории им. Павлика Морозова, где также работает круглогодичная школа.

Завод позиционирует себя как инклюзивное пространство. Здесь комфортно работают люди с особенностями слуха, а также граждане, вернувшиеся из зоны специальной военной операции. Для них созданы условия, позволяющие эффективно трудиться и чув- ствовать себя частью команды.

Карьерный лифт и работа с молодежью

Компания делает ставку на преемственность и внутренний рост. Ключевые руководящие позиции в будущем должны занимать сотрудники, выросшие на предприятии. Для этого действует система кадрового резерва.

Молодежь уже составляет заметную часть коллектива. Чтобы привлекать новые кадры, «Автомобильные технологии» сотрудничают с техническими вузами, включая МГТУ им. Баумана.

Новичков поддерживают через систему наставничества: каждый новый сотрудник закрепляется за опытным коллегой, что помогает быстрее освоиться.

Атмосфера на предприятии строится на открытости и инициативе. Любой работник может напрямую обратиться к генеральному директору с идеей или вопросом. Действует внутренний портал и группа ВК.

Интересным инструментом мотивации стала программа «Приведи друга». Если рекомендованный кандидат успешно проходит испытательный срок, тот, кто его привел, получает служебный автомобиль в личное пользование. За время действия акции больше 300 участников — от операторов линии до офисных работников — воспользовались возможностью получить вознаграждение в виде временного пользования автомобилем на срок шесть или 12 месяцев либо денежную выплату в зависимости от пожелания самого сотрудника.

Поощряется и рационализаторство. Любое предложение, улучшающее процессы или технику, рассматривается комиссией, а за внедрение автор получает материальное и моральное вознаграждение.

Жизнь завода кипит и вне работы: действуют музыкальные коллективы, команды по киберспорту, волейболу и футболу, регулярно проводятся турниры и семейные праздники. Неудивительно, что именно здесь часто создаются новые семьи, сотрудники называют это признаком здоровой и дружелюбной среды.

Вклад в экономику региона

Запуск полного цикла производства автомобилей в Калуге — это сигнал для рынка о стабильности и готовности российского автопрома к самостоятельной работе.

Компания «Автомобильные технологии» демонстрирует, что современный завод — это не только станки и роботы, но и сильная социальная инфраструктура, которая удерживает кадры в регионе, повышает уровень доходов населения и создает среду для развития смежных отраслей.

