Бумажное сердце региона

Троицкая бумажная фабрика завоевала титул «Гордость Калужской области».

Это не просто промышленное предприятие, а история длиной в 240 лет, фабрика-легенда, пережившая империи, войны и экономические штормы. Сегодня ТБФ остается флагманом отрасли, соединяя вековые традиции бумажного дела с современными технологиями мирового уровня. Именно поэтому жители региона называют ее настоящей гордостью Калужской области.

Фабрика, рожденная эпохой

Троицкая бумажная фабрика — единственный в России производитель растительного пергамента. Продукция предприятия поставляется более чем в 20 стран мира, а само производство уже почти два с половиной века остается промышленным символом Калужской земли.

История фабрики началась в далеком 1785 году, когда князь Яков Козловский заложил производство на берегу реки Шани в своем имении Троицкое. Тогда бумага была не просто товаром — она становилась проводником государственной мысли, торговли и культуры.

Уже к концу XVIII века фабрика превратилась в одну из крупнейших мануфактур своего времени. Здесь выпускали тысячи стоп бумаги различных сортов, а продукция Троицкого ценилась далеко за пределами губернии. Бумага, словно тонкая ткань эпохи, несла на себе отпечаток мастерства калужских бумажников.

Сменялись владельцы, приходили новые технологии, но предприятие неизменно оставалось точкой промышленного притяжения. В XIX веке на фабрике появились паровые двигатели, современные по тем временам бумагоделательные машины, а позже — одна из первых в отрасли производственных лабораторий. Для российской промышленности Троицкая фабрика стала настоящей кузницей технических новаций.

Сквозь огонь войны и время перемен

История ТБФ — это история стойкости.

В годы Великой Отечественной войны фабрика оказалась на оккупированной территории. Производственные корпуса были разрушены, оборудование разграблено. Казалось, бумажная летопись предприятия оборвалась навсегда. Но уже в 1942 году, едва район был освобожден, началось восстановление.

Рабочие возвращали к жизни котлы, машины, цеха — буквально по кирпичу собирали производство заново. Фабрика поднималась из руин так же упрямо, как поднимается лес после пожара. Уже к середине XX века предприятие вновь вышло к устойчивой работе и продолжило модернизацию.

Эта способность выстоять стала частью характера ТБФ — спокойного, трудового, по-настоящему русского.

Бумага XXI века

Сегодня Троицкая бумажная фабрика — это высокотехнологичное производство, где традиции соседствуют с инновациями. Предприятие выпускает более 30 тысяч тонн продукции в год. Главная гордость — растительный пергамент, уникальный материал, который больше нигде в России не производят. Его используют в пищевой промышленности, медицине, упаковке, мебельном и текстильном производстве.

Но ТБФ давно перестала быть просто бумажной фабрикой. Сегодня это территория инженерного поиска. В 2026 году здесь освоили выпуск упаковочного материала цвета «горький шоколад», ранее импортировавшегося из Европы и Китая. А весной предприятие запустило производство антибактериального пергамента с биоцидной композицией. Такой материал защищает продукты от бактерий и плесени, а потери овощей и фруктов при хранении сокращаются почти на 40 процентов.

За этими цифрами — огромная работа технологов, инженеров и производственников. ТБФ уверенно доказывает: российская промышленность способна создавать продукцию мирового уровня.

Люди, которые создают фабрику

Главная ценность предприятия — не станки и линии, а люди. Кадровый костяк фабрики составляют жители Кондрово и соседних поселков. Для многих семей работа на ТБФ стала делом нескольких поколений. Здесь трудятся отцы и дети, передавая профессию как семейную реликвию.

В наши дни на предприятии работает более 500 человек. Фабрика активно занимается профориентацией молодежи: организует летние трудовые отряды, поддерживает колледжи, помогает школьникам познакомиться с профессией бумажника. В Кондровской школе уже открыт предпрофильный класс по направлению «Бумажное производство», а студентам профильных специальностей предприятие выплачивает стипендии. ТБФ не просто дает рабочие места — она формирует будущее района.

Гордость, проверенная временем

Троицкая бумажная фабрика давно стала больше чем промышленным предприятием. Это один из символов Калужской области — такой же узнаваемый и надежный, как старые заводские трубы над Шаней.

Фабрика пережила эпохи, сохранила производство, вышла на международные рынки и продолжает двигаться вперед. Ее продукция отправляется в десятки стран мира, а название предприятия все чаще звучит на федеральном уровне.

Но главное признание ТБФ получает не на выставках и конкурсах, а от самих жителей региона. Потому что настоящая гордость — это не громкие слова, а ежедневный труд, который на протяжении 240 лет превращает калужскую бумагу в историю успеха целого региона.

