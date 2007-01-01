Гордость Калужской области: 308 лет великого пути
Общество

Гордость Калужской области: 308 лет великого пути

27.05, 14:41
От Петра I до цифровой эпохи: как старейшее предприятие России остается лидером, привлекая молодые кадры и внедряя инновации.

История, которой гордится Россия

Все началось 7 марта 1718 года, когда Петр I доверил купцу Тимофею Филатову-Карамышеву важное государственное дело. С тех пор мануфактура прошла путь от парусных полотен для флота до высокотехнологичной бумаги цифровой эпохи.

308 лет — это 112 420 дней созидания. Мы не просто сохранили наследие — мы его приумножили. Сегодня ПЗБМ — лидер целлюлозно- бумажной отрасли России, чья продукция отмечена дипломами «100 лучших товаров России», «Золотая сотня», «Калужский бренд».

Инновации там, где рождаются традиции

Мы гордимся каждым листом картона, каждой тетрадкой с вау-эффектом, каждым надежным гофрокоробом, каждым экопакетом бренда «МакПак». За последнее десятилетие выпуск бумаги и картона вырос больше чем в три раза. Но главная гордость — не цифры, а люди.

Ключевые достижения 2025 года

• Стратегическая модернизация: месячный объем гофропродукции увеличен с 6,5 до 8,5 млн кв. м, время переналадки сокращено с 20 до 5 минут.

• 240 миллионов тетрадей за год — рекорд за 10 лет и третье место среди российских производителей.

• Рост производства бумажных пакетов в 30 раз — с 1,1 до 34,1 млн штук.

• Аддитивные технологии: ускорение разработки деталей на 60%, удешевление производства комплектующих в 50 раз.

• Новый склад площадью 4 000 кв. м — надежная логистика для выхода на 15 млн кв. м продукции в месяц.

Молодежь — двигатель прогресса

Работать на старейшем предприятии отрасли и вместе с тем идти в ногу со временем — этот принцип стал реальностью благодаря нашей кадровой политике.

Студенты Калужского индустриально-педагогического колледжа прошли боевое крещение на производственных площадках ПЗБМ. Для них это была не просто практика — это первый шаг в профессию, когда опытные мастера бережно передают секреты ремесла, а молодые специалисты смело внедряют инновации.

Здесь ценят традиции и не боятся перемен. Здесь работают не «на мануфактуру», а «вместе с мануфактурой» — ради общего дела, ради будущего.

Ответственность перед будущим

Мы осознаем свою роль: за качество продукции, за экологию, за стабильность в родной Калужской области. Внедряем природоохранные технологии, развиваем социальные программы, инвестируем в развитие — потому что ПЗБМ для нас не просто место работы. Это дом. Это история, которую мы пишем вместе.

Направления деятельности

  1. Тарный картон
  2. Гофропродукция
  3. Бумбел изделия
  4. Бумажные пакеты

pzbm.ruukobf.rubuzeon.ru

Реклама. ООО "ПЗБМ". ИНН 4028051436. erid: 2Vfnxwu3ocE
