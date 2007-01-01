Гордость Калужской области: 308 лет великого пути
От Петра I до цифровой эпохи: как старейшее предприятие России остается лидером, привлекая молодые кадры и внедряя инновации.
История, которой гордится Россия
Все началось 7 марта 1718 года, когда Петр I доверил купцу Тимофею Филатову-Карамышеву важное государственное дело. С тех пор мануфактура прошла путь от парусных полотен для флота до высокотехнологичной бумаги цифровой эпохи.
308 лет — это 112 420 дней созидания. Мы не просто сохранили наследие — мы его приумножили. Сегодня ПЗБМ — лидер целлюлозно- бумажной отрасли России, чья продукция отмечена дипломами «100 лучших товаров России», «Золотая сотня», «Калужский бренд».
Инновации там, где рождаются традиции
Мы гордимся каждым листом картона, каждой тетрадкой с вау-эффектом, каждым надежным гофрокоробом, каждым экопакетом бренда «МакПак». За последнее десятилетие выпуск бумаги и картона вырос больше чем в три раза. Но главная гордость — не цифры, а люди.
Ключевые достижения 2025 года
• Стратегическая модернизация: месячный объем гофропродукции увеличен с 6,5 до 8,5 млн кв. м, время переналадки сокращено с 20 до 5 минут.
• 240 миллионов тетрадей за год — рекорд за 10 лет и третье место среди российских производителей.
• Рост производства бумажных пакетов в 30 раз — с 1,1 до 34,1 млн штук.
• Аддитивные технологии: ускорение разработки деталей на 60%, удешевление производства комплектующих в 50 раз.
• Новый склад площадью 4 000 кв. м — надежная логистика для выхода на 15 млн кв. м продукции в месяц.
Молодежь — двигатель прогресса
Работать на старейшем предприятии отрасли и вместе с тем идти в ногу со временем — этот принцип стал реальностью благодаря нашей кадровой политике.
Студенты Калужского индустриально-педагогического колледжа прошли боевое крещение на производственных площадках ПЗБМ. Для них это была не просто практика — это первый шаг в профессию, когда опытные мастера бережно передают секреты ремесла, а молодые специалисты смело внедряют инновации.
Здесь ценят традиции и не боятся перемен. Здесь работают не «на мануфактуру», а «вместе с мануфактурой» — ради общего дела, ради будущего.
Ответственность перед будущим
Мы осознаем свою роль: за качество продукции, за экологию, за стабильность в родной Калужской области. Внедряем природоохранные технологии, развиваем социальные программы, инвестируем в развитие — потому что ПЗБМ для нас не просто место работы. Это дом. Это история, которую мы пишем вместе.
Направления деятельности
- Тарный картон
- Гофропродукция
- Бумбел изделия
- Бумажные пакеты
