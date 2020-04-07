75 лет на страже здоровья

Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника, одно из старейших медицинских учреждений региона, недавно стала победителем престижного конкурса «Гордость Калужской области». В этом году учреждение отмечает значимый юбилей — 75 лет!

Стратегия развития

С нашей последней встречи в жизни поликлиники произошло много событий.

— За минувший год мы успешно реализовали ряд самых разных проектов от обновления материально-технической базы и внедрения новых методик диагностики и лечения до участия в общественно-значимых инициативах, — поделился с нами заслуженный врач РФ, главный врач Владимир Сергеевич Цуканов.

— Главное, мы продолжаем расширять возможности для повышения доступности и качества стоматологической помощи жителям и гостям региона.

Ежегодно растет число пациентов, прошедших лечение в нашей поликлинике. В минувшем году проведено более 4 тысяч операций, что на 16% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост в области имплантации — число таких операций увеличилось на четверть. Все шире применяются цифровые микроскопы, что позволяет повысить точность и качество лечения.

Кадровый потенциал

В 2025 году штат поликлиники пополнился 22 специалистами из разных регионов России как опытными врачами, так и молодыми кадрами. Особое внимание уделяется профессиональному развитию: сотрудники регулярно участвуют в семинарах и мастер-классах, а обучение полностью оплачивает работодатель. Такой подход делает поликлинику привлекательной для молодых специалистов. Возможность учиться у лучших, получать актуальные знания и применять их на практике — отличные условия для профессионального роста и самореализации.

— Все это, безусловно, ради здоровья и благополучия наших пациентов, — отмечает Владимир Сергеевич.

Сохранение культурного наследия города

Одним из наиболее заметных проектов для жителей Калуги стала реставрация фасада и ремонт кровли главного здания поликлиники. Это строение, дом Глуховых, является объектом культурного наследия регионального значения и украшает одну из самых красивых улиц нашего города. Реставрационные работы проводились по инициативе поликлиники при поддержке губернатора Калужской области Владислава Валерьевича Шапши за счет средств областного бюджета.

Расширение площадей

Важным событием стало открытие в 2025 году двух новых кабинетов, оснащенных четырьмя стоматологическими креслами. Это стало возможным благодаря оптимизации имеющихся площадей и приобретению в собственность дополнительного помещения, примыкающего к отделению общей практики в Правобережном районе.

Новые площади были приобретены за счет собственных средств поликлиники, полученных от приносящей доход деятельности. Это подтверждает высокую эффективность работы учреждения и его стремление к постоянному развитию.

Проведен комплексный ремонт двух лечебных кабинетов в отделении в пер. Строительный, холла ортопедического отделения на ул. Ленина. Работы включали полную замену инженерно-технических коммуникаций, в том числе системы отопления, напольных, потолочных и стеновых покрытий и обновление интерьера. Кабинеты оборудованы в соответствии с современными стандартами оказания стоматологической помощи.

— Особое внимание, конечно, уделяем техническому оснащению. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию новый цифровой дентальный томограф. Установлены два дополнительных цифровых микроскопа. Ортопедический кабинет в пер. Строительный оснащен интраоральным 3D-сканером, позволяющим получать высокоточные цифровые оттиски полости рта пациента. Хирургическое и ортопедическое отделения получили восемь новых стоматологических установок. Используемые ранее переданы в государственное медицинское учреждение одного из районов области. Это, безусловно, способствует развитию здравоохранения в регионе в целом.

Результат проделанной работы — повышение доступности медицинской помощи. Дополнительные кабинеты позволили увеличить количество пациентов, получающих стоматологическую помощь, сократить время ожидания приема. Обновленное современное оборудование дает врачам больше возможностей для точной диагностики и проведения сложных манипуляций. Преобразование помещений делает визит к стоматологу более приятным для пациентов и удобным для специалистов. Мы делаем все, чтобы прохождение диагностики и лечения у нас было максимально комфортным, эффективным и без­опасным. Обновление кабинетов и оборудования — наша плановая работа. Сейчас завершается реконструкция холла регистратуры и зоны раздевалки главного здания поликлиники. Работы намеренно проводятся в теплое время года, чтобы минимизировать дискомфорт для наших пациентов.

Социальная миссия

Стоит отметить и участие коллектива областной стоматологии в общественно-значимых для региона проектах.

С 2025 года в Калужской области вступила в силу еще одна мера поддержки участников СВО: разработан и принят порядок льготного зубного протезирования для тех из них, кто уже завершил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. С момента старта программы этот вид помощи оказывался только на базе областной стоматологии. С 28 апреля к ней присоединились и другие клиники региона.

На базе Калужской поликлиники № 5 врачи областной стоматологии участвовали в проведении диспансеризации участников СВО.

В очередной раз в регионе проведена акция по осмотру и онкоскринингу полости рта. В общей сложности осмотрены 3946 человек.

На протяжении двух недель по поручению министра здравоохранения Калужской области Анны Николаевны Черновой доктора поликлиники помогали вести прием детского населения в детской областной стоматологической поликлинике. Эта мера направлена на повышение доступности стоматологических услуг детям. К оказанию помощи были привлечены 13 врачей. Прием проводили дополнительно до/после завершения работы на основном рабочем месте.

5 месяцев в ЛНР

Четверо врачей областной стоматологии в составе сводных медицинских бригад Калужской области на протяжении 5 месяцев оказывали помощь населению г. Первомайска ЛНР и близлежащих территорий. В их числе Вера Владимировна Цуканова, Ольга Борисовна Савинова, Артем Сергеевич Корчагин, Егор Олегович Бурдов и Даниил Николаевич Сидоренков. Ими осмотрено и пролечено 699 пациентов, в том числе 231 участник СВО.

С участием сотрудников-волонтеров поликлиники регулярно проводятся осмотры и техническое обслуживание медицинского оборудования, переданного ранее в стоматологическое отделение Первомайской многопрофильной больницы. Проводятся консультации персонала.

Профориентация от профессионалов

Делятся сотрудники областной поликлиники секретами своей работы и с учащимися старших классов школ. В рамках профориентационной акции «Выпускник года», ставшей частью национального проекта «Кадры», ребятам рассказывают о тонкостях профессии стоматолога и проводят экскурсии по кабинетам и отделениям.

Добро без границ

Как мы неоднократно рассказывали, не остается коллектив стоматологии и в стороне от гуманитарных задач. Ежегодно передают подарки для детей в рамках акции «Коробка храбрости», продолжают помогать жителям наших приграничных территорий и бойцам в зоне проведения СВО.

Так, в конце апреля теперь уже в Донецк отправился 22-й гуманитарный конвой, собранный командой областной стоматологии во главе с главным врачом Владимиром Сергеевичем Цукановым по поручению губернатора Калужской области Владислава Валерьевича Шапши.

В гуманитарном грузе все то, о чем просят бойцы, коллеги из Первомайской больницы и медицинских рот войсковых частей и жители новых территорий.

Совсем недавно нашим ребятам доставили квадрокоптеры и комплектующие для них, рации, усилители сигнала и коммуникационное оборудование, 3D-принтеры с расходными материалами, телевизоры и планшеты, электрогенераторы и портативные электростанции, электроинструменты, строительные материалы и электротовары, маскировочные сети, продукты питания, а главное, медицинское оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких с комплектующими, медикаменты и перевязочные материалы и многое другое.

Все это приобретается и передается на безвозмездной основе благодаря представителям медицинского сообщества во главе с министерством здравоохранения в лице министра Анны Николаевны Черновой, министерства конкурентной политики Калужской области во главе с министром Николаем Викторовичем Владимировым, производственным предприятиям и представителям частного бизнеса и неравнодушным гражданам Калуги и Калужской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода.

География обширная, команда областной стоматологии проделала большую работу, чтобы объединить всех, кто по зову сердца и гражданского долга готов помогать там, где это сейчас очень важно.

