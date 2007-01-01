Смертельная «парилка»

Обнинский медицинский центр «Кедр» помогает тушить лёгкие после вейпов

Модное облачко с ароматом клубники или ментола сегодня можно увидеть даже в руках подростка.

Вейпинг перестал быть альтернативой сигаретам — он стал самостоятельной эпидемией. И бьёт она не по старикам с многолетним стажем, а по самым молодым и, кажется, самым здоровым лёгким.

Врачи бьют тревогу: всего месяц регулярных «паров» — и формируется стойкая зависимость. Но страшнее другое. Аэрозоль вейпа — это коктейль из тяжёлых металлов: хрома, никеля, свинца. При нагреве смесь порождает новые токсины. Одна электронная сигарета в день по нагрузке на организм равна нескольким пачкам обычных. А настоящие последствия мы узнаем только через 20–30 лет.

Уже сегодня у молодых курильщиков вейпов диагностируют EVALI — поражение лёгких, официально внесённое в международный классификатор болезней (МКБ-10). Синдром протекает как тяжёлая пневмония, иногда с летальным исходом.

Изменения в лёгких напоминают те, что были при COVID-19, — они накапливаются и не проходят бесследно. Родители часто не связывают кашель и одышку ребёнка с «безобидным» парением. А если у подростка есть риск астмы, вейп может сделать её неконтролируемой.

Где искать помощь, когда привычка уже взяла верх, а дыхание — нет?

Возвращение к свободному вдоху

В Обнинске работает медицинский центр «Кедр». Здесь не просто лечат бронхи и лёгкие — здесь борются с последствиями новой зависимости комплексно.

В центре можно пройти диагностику на аппаратах экспертного класса: УЗИ, рентген, ЭХО-КГ. Это позволяет увидеть, как далеко зашли изменения в дыхательной системе. Но главное оружие «Кедра» против вейп-лёгких — кислородная барокамера Oxysys 4500.

Процедура помещает человека в условия повышенного давления с чистым кислородом. Клетки насыщаются, отёк с бронхов спадает, воспаление идёт на спад, а ткани начинают восстанавливаться. Курс баротерапии помогает «проветрить» лёгкие, забитые аэрозольной химией, и вернуть способность глубоко дышать.

Но технологии — это половина успеха. В «Кедре» работают доктора медицинских наук, кардиологи, пульмонологи, психологи. Потому что бросить вейп — это не просто вылечить кашель. Это перестроить привычки, справиться с ломкой, а для многих — впервые в жизни осознанно сказать «нет» моде.

В клинике действуют программы наблюдения и бонусные скидки, что делает длительную реабилитацию доступнее.

Время говорить

Пока производители вейпов обещают «чистый пар», врачи «Кедра» видят на приёме задыхающихся подростков. Пожалуйста, поговорите с детьми. Если они ещё не начали парить — попросите не начинать. Если уже втянулись — не стыдите, а предложите реальную помощь: психолога, обследование, барокамеру.

Потому что дым — даже без запаха табака — перестал быть безобидным. И вернуть лёгким свободу сегодня можно только в кабинете врача.

г. Обнинск, проспект Ленина, 82

+7 (484) 395-62-12, 395-62-02

+7 (953) 318-13-44

https://clinica-kedr.ru/

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.