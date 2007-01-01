Калужане назвали главную причину поиска новой работы

Дмитрий Ивьев
27.05, 12:04
По результатам опроса сервиса SuperJob, почти половина трудоустроенных жителей Калуги (48 %) готовы сменить работу из‑за недовольства уровнем зарплаты.

В числе главных причин для поиска нового места также оказались отсутствие карьерных перспектив (12 %) и желание сменить сферу деятельности (10%).

Среди других поводов для смены работы респонденты называли: возможные или уже начавшиеся сокращения (8 %), недовольство начальством (7 %), плохие условия труда (7 %), удалённость рабочего места от дома (6 %), неудобный график (3 %), потребность в удалённой работе (2 %) и чрезмерную нагрузку (2 %).

Опрос выявил и некоторые гендерные различия: мужчин чаще подталкивает к поиску новой работы отсутствие карьерного роста и недовольство руководством, а женщины чаще планируют переход в другую сферу, беспокоятся из‑за возможных сокращений и жалуются на удалённость работы и условия труда.

