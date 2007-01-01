Стальной характер

Завод «Меркатор Калуга» признан народной гордостью Калужской области.

Промышленное сердце региона сегодня бьется особенно уверенно. Среди современных цехов, сверкающего металла и ритмичного гула производственных линий рождается техника, известная далеко за пределами области. Но главная сила завода «Меркатор Калуга» не только в мощных машинах и высоких технологиях. Она в людях, которые десятилетиями создают здесь особую атмо­сферу уважения к труду, преемственности поколений и настоящей заводской дружной семьи. Не случайно именно это предприятие калужане выбрали победителем ежегодного народного голосования «Гордость региона».

Символ времени

Сегодня «Меркатор Калуга» — ​это не просто современное производство коммунальной и дорожной техники. Предприятие — ​один из индустриальных флагманов области, производство, где традиции советской инженерной школы органично сочетаются с технологиями нового поколения.

За воротами завода — ​целый мир, живущий по своим законам точности, ответственности и командной работы. Здесь металл превращается в сложные машины, а идеи инженеров — ​в реальную технику, которая работает на улицах российских городов. Именно такие предприятия формируют промышленный облик региона — ​уверенный, крепкий, устремленный вперед.

Люди — ​главный капитал

Директор завода Дмитрий Корабельников говорит о коллективе с особой теплотой. И за этими словами чувствуется не формальный подход руководителя, а искреннее уважение к людям труда.

— Безусловно, на нашем предприятии насчитывается порядка 15 трудовых династий. Это семьи, где работают разные поколения: отец и сын, мать и дочь, родственники, супруги. Одна из самых известных наших династий — Любимовы: сын является мастером участка, а отец — ​бригадиром в другом подразделении.

Эти династии ​словно прочные стальные нити, связывающие прошлое и будущее предприятия. На «Меркаторе Калуга» профессия приобретается не по приказу и не по необходимости, а по зову сердца. Сыновья приходят в те же цеха, где когда-­то начинали их отцы, перенимают опыт, впитывают культуру производства, учатся уважать рабочую профессию.

В эпоху стремительных перемен такая преемственность становится особенно ценной. Она создает фундамент доверия, без которого невозможно построить сильное предприятие.

Уверенность в завтрашнем дне

«Меркатор Калуга» давно стал местом, где люди чувствуют стабильность и уверенность. Здесь не просто создают технику — ​здесь строят будущее.

Предприятие развивается динамично: модернизируются производственные линии, внедряются новые технологии, расширяются мощности. Но за сухими экономическими показателями скрывается куда более важная история — ​людей, которые растут вместе с заводом.

Молодые специалисты приходят сюда после колледжей и вузов, а спустя годы становятся мастерами, наставниками, руководителями подразделений. На заводе умеют ценить инициативу, поддерживать профессиональный рост и создавать условия, при которых работа становится делом жизни.

Многолетний труд

Победа в голосовании «Гордость региона» для коллектива стала не просто почетным званием. Это знак народного доверия, который невозможно получить случайно. Калужане выбрали предприятие, которое давно стало частью жизни области — ​ее промышленной опорой, символом надежности и трудового характера.

В мире, где многое меняется слишком быстро, «Меркатор Калуга» остается примером того, как можно сохранить главное: уважение к человеку труда, верность традициям и стремление двигаться вперед.

Именно поэтому завод сегодня называют не только промышленной площадкой, но и настоящей гордостью Калужской области — ​сильной, современной и уверенной в своих людях.

Калуга, ул. Энергетиков, 2.

Тел.: (4842) 20-01-63, доб. 709