Стальной характер
Завод «Меркатор Калуга» признан народной гордостью Калужской области.
Промышленное сердце региона сегодня бьется особенно уверенно. Среди современных цехов, сверкающего металла и ритмичного гула производственных линий рождается техника, известная далеко за пределами области. Но главная сила завода «Меркатор Калуга» не только в мощных машинах и высоких технологиях. Она в людях, которые десятилетиями создают здесь особую атмосферу уважения к труду, преемственности поколений и настоящей заводской дружной семьи. Не случайно именно это предприятие калужане выбрали победителем ежегодного народного голосования «Гордость региона».
Символ времени
Сегодня «Меркатор Калуга» — это не просто современное производство коммунальной и дорожной техники. Предприятие — один из индустриальных флагманов области, производство, где традиции советской инженерной школы органично сочетаются с технологиями нового поколения.
За воротами завода — целый мир, живущий по своим законам точности, ответственности и командной работы. Здесь металл превращается в сложные машины, а идеи инженеров — в реальную технику, которая работает на улицах российских городов. Именно такие предприятия формируют промышленный облик региона — уверенный, крепкий, устремленный вперед.
Люди — главный капитал
Директор завода Дмитрий Корабельников говорит о коллективе с особой теплотой. И за этими словами чувствуется не формальный подход руководителя, а искреннее уважение к людям труда.
— Безусловно, на нашем предприятии насчитывается порядка 15 трудовых династий. Это семьи, где работают разные поколения: отец и сын, мать и дочь, родственники, супруги. Одна из самых известных наших династий — Любимовы: сын является мастером участка, а отец — бригадиром в другом подразделении.
Эти династии словно прочные стальные нити, связывающие прошлое и будущее предприятия. На «Меркаторе Калуга» профессия приобретается не по приказу и не по необходимости, а по зову сердца. Сыновья приходят в те же цеха, где когда-то начинали их отцы, перенимают опыт, впитывают культуру производства, учатся уважать рабочую профессию.
В эпоху стремительных перемен такая преемственность становится особенно ценной. Она создает фундамент доверия, без которого невозможно построить сильное предприятие.
Уверенность в завтрашнем дне
«Меркатор Калуга» давно стал местом, где люди чувствуют стабильность и уверенность. Здесь не просто создают технику — здесь строят будущее.
Предприятие развивается динамично: модернизируются производственные линии, внедряются новые технологии, расширяются мощности. Но за сухими экономическими показателями скрывается куда более важная история — людей, которые растут вместе с заводом.
Молодые специалисты приходят сюда после колледжей и вузов, а спустя годы становятся мастерами, наставниками, руководителями подразделений. На заводе умеют ценить инициативу, поддерживать профессиональный рост и создавать условия, при которых работа становится делом жизни.
Многолетний труд
Победа в голосовании «Гордость региона» для коллектива стала не просто почетным званием. Это знак народного доверия, который невозможно получить случайно. Калужане выбрали предприятие, которое давно стало частью жизни области — ее промышленной опорой, символом надежности и трудового характера.
В мире, где многое меняется слишком быстро, «Меркатор Калуга» остается примером того, как можно сохранить главное: уважение к человеку труда, верность традициям и стремление двигаться вперед.
Именно поэтому завод сегодня называют не только промышленной площадкой, но и настоящей гордостью Калужской области — сильной, современной и уверенной в своих людях.
Калуга, ул. Энергетиков, 2.
Тел.: (4842) 20-01-63, доб. 709
