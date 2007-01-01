Почему москвичи едут учиться в Калугу

Калужский филиал академии им. Тимирязева подтвердил статус одного из лидеров в стране по трудоустройству выпускников.

Время больших перемен

Истекает очередной учебный год, который для Калужского филиала Тимирязевки стал знаковым. Главный итог — ​рекордный набор, число студентов приблизилось к двум тысячам. Интерес молодежи к аграрным профессиям продолжает расти, а беспрецедентная поддержка федеральной и региональной властей позволяет готовить для села блестящие кадры.

Грядущие преобразования в плане ремонта и оснащения стали возможны благодаря личному участию губернатора, сенатора, а также содействию Министерства сельского хозяйства РФ и региона. Именно эта помощь позволяет филиалу выходить на принципиально новый уровень.

Уже в ближайшее время продолжится ремонт главного учебного корпуса. Серьезные субсидии, полученные академией, направят на развитие научно-­технической базы: будут построены новые лаборатории, а технические лаборатории получат самое современное оборудование. Не останется в стороне и студенческий быт: ​после ремонта общежития у ребят появится новая мебель, оборудованный тренажерный зал и даже танцевальный зал.

Еще одно важное событие — ​первый выпуск отделения среднего профессионального образования. В большую жизнь выходят свежеиспеченные специалисты по садово-­парковой архитектуре и ландшафтному проектированию.

Слово и дело

Значимые изменения произошли и в системе целевого набора. На ряде востребованных специальностей количество студентов-­целевиков достигнет 90 процентов. Преимущество такого подхода очевидно: работодатели будут не только поддерживать будущих работников, но и с первых дней «растить их под себя». Важным элементом процесса станет производственная практика на выбранном предприятии.

Выпускники академии сегодня нарасхват. Настолько, что некоторые ребята начинают работать в хозяйствах еще в период обучения, для них разрабатываются индивидуальные планы обу­чения. Также прорабатывается проект создания учебной базы для специалистов пищевой промышленности — ​потребность назрела давно.

Впрочем, студенты радуют успехами не только в учебе. Ни одно спортивное мероприятие не обходится без участия тимирязевцев, откуда они не возвращаются без медалей и кубков. Находят применение и творческие способности. Выступления на днях агрообразования звучат по всей области, а к 9 Мая ребята подготовили трогательную литературно-музыкальную постановку.

— Они у нас молодцы, — ​говорит директор Калужского филиала Светлана Малахова. — ​Они не просто играют, а живут этим. Что касается высоких позиций по трудоустройству, то здесь учитывался целый комплекс условий от уровня зарплат до мер социальной поддержки. Выпускник Тимирязевки — ​это человек, уверенный в своем будущем. Неудивительно, что в Калугу съезжаются получать качественное образование абитуриенты со всей России: ​из Москвы, Смоленска, Брянска, Омска, Тулы, Краснодара и других регионов.

Соединяя традиции аграрного образования с современными технологиями, Калужский филиал Тимирязевки по праву является гордостью региона. В преддверии новой приемной кампании здесь особенно надеются, что поток талантливых и мотивированных ребят будет только расти, а создаваемые сегодня условия помогут новому поколению студентов раскрыть свой потенциал.

