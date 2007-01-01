Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Почему москвичи едут учиться в Калугу
Новость дня Общество

Почему москвичи едут учиться в Калугу

28.05, 11:28
0 488
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужский филиал академии им. Тимирязева подтвердил статус одного из лидеров в стране по трудоустройству выпускников.

Время больших перемен

Истекает очередной учебный год, который для Калужского филиала Тимирязевки стал знаковым. Главный итог — ​рекордный набор, число студентов приблизилось к двум тысячам. Интерес молодежи к аграрным профессиям продолжает расти, а беспрецедентная поддержка федеральной и региональной властей позволяет готовить для села блестящие кадры.

Грядущие преобразования в плане ремонта и оснащения стали возможны благодаря личному участию губернатора, сенатора, а также содействию Министерства сельского хозяйства РФ и региона. Именно эта помощь позволяет филиалу выходить на принципиально новый уровень.

Уже в ближайшее время продолжится ремонт главного учебного корпуса. Серьезные субсидии, полученные академией, направят на развитие научно-­технической базы: будут построены новые лаборатории, а технические лаборатории получат самое современное оборудование. Не останется в стороне и студенческий быт: ​после ремонта общежития у ребят появится новая мебель, оборудованный тренажерный зал и даже танцевальный зал.

Еще одно важное событие — ​первый выпуск отделения среднего профессионального образования. В большую жизнь выходят свежеиспеченные специалисты по садово-­парковой архитектуре и ландшафтному проектированию.

Слово и дело

Значимые изменения произошли и в системе целевого набора. На ряде востребованных специальностей количество студентов-­целевиков достигнет 90 процентов. Преимущество такого подхода очевидно: работодатели будут не только поддерживать будущих работников, но и с первых дней «растить их под себя». Важным элементом процесса станет производственная практика на выбранном предприятии.

Выпускники академии сегодня нарасхват. Настолько, что некоторые ребята начинают работать в хозяйствах еще в период обучения, для них разрабатываются индивидуальные планы обу­чения. Также прорабатывается проект создания учебной базы для специалистов пищевой промышленности — ​потребность назрела давно.

Впрочем, студенты радуют успехами не только в учебе. Ни одно спортивное мероприятие не обходится без участия тимирязевцев, откуда они не возвращаются без медалей и кубков. Находят применение и творческие способности. Выступления на днях агрообразования звучат по всей области, а к 9 Мая ребята подготовили трогательную литературно-музыкальную постановку.

— Они у нас молодцы, — ​говорит директор Калужского филиала Светлана Малахова. — ​Они не просто играют, а живут этим.

Что касается высоких позиций по трудоустройству, то здесь учитывался целый комплекс условий от уровня зарплат до мер социальной поддержки. Выпускник Тимирязевки — ​это человек, уверенный в своем будущем. Неудивительно, что в Калугу съезжаются получать качественное образование абитуриенты со всей России: ​из Москвы, Смоленска, Брянска, Омска, Тулы, Краснодара и других регионов.

Соединяя традиции аграрного образования с современными технологиями, Калужский филиал Тимирязевки по праву является гордостью региона. В преддверии новой приемной кампании здесь особенно надеются, что поток талантливых и мотивированных ребят будет только расти, а создаваемые сегодня условия помогут новому поколению студентов раскрыть свой потенциал.

 

г. Калуга, ул. Вишневского, 27

тел.: 8 (4842) 72­51­40

http://kaluga.timacad.ru/

Реклама. ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА. ИНН 7713080682. erid: 2VfnxvPkH2J
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
гордость калуги
eyJpdiI6IkxpcjJYUWMzbVBJTGlRWGplM2lTZVE9PSIsInZhbHVlIjoiUi9kSU5ub2VtRGRZVktEL3NhV3JYVDdvaGF3dndtMGJGbTNqaEZidkVnN3BUSjl1cmJyTmZIVlFyQzhkQng0ZlhlUlVka3M1RU5OZVJBMmxTVEYxdFdFR25EVi9tWkM4VjdIMlhzeVpxaGNrOU85Mm9GcXpDVnZTeEtzd1EvV2IzdFJIQ1E1WklyYUo1OGtiM1R6TXpSUlV1b0duMHpSSlJkRTRhZzYxRjlYWWxOMVcxTk1Bc1VCUkZJOE5ld3UvQXpnVWtpSENkM1ZXTjVtbkVuTlJpeExTMGt1YkhidWZBZUQ4Wm84djlNQUVFcDdjNVArR0M3Z3hzRElSZkhsbUNFVEpGOEI5L21oQ1dlaDNmOG40V3B1SUo5K1lQZHg4ZUtGVWVyaDNCT0EvbTFiTTdnNU0yUGhoMXN1WU9yK3hlRXRjeURvN1R2bXhKVGhiUU5ncnIvdjRRenJsRlFJU3BvTGZlbCt5WWswRTh3dHZOSFZLUkdoeFZzc3BnUjErS3laZkFRNEdiUllOM0Q2MlNXU3FScTNIcURsa2I4Y01Db2JSK0MvRXhDQmN1VjI1U2t5bjh2VWQydGdxYkQzcCIsIm1hYyI6Ijk2MTkyZjQ4M2JjZDY1MjBjZjA0N2IzMThmMmYzNjJhN2Y5N2IwYWM1ZGZmMWFhN2EwNjI4NzcxYjEzYzdmYjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkExS00zUnRwRTI5OUkvTmlSa2FxUWc9PSIsInZhbHVlIjoiRGtRV3Z5SElyNTQzYzZsakZyMWx3bU5tSHFvT2d2aWczNVlsT2JGekpRK0o2MC9iNW9OUnd0L1JuQ0JwNENpYXZ1SFNKaGhDUjFiNnh4VG52Q3VNUDd5QlZaaTFoVjZwQk1sbzJhSTQrQTBXMUVWMDdVL2pURlA0SUozZDlxRjY2ZTlCRk1oTjVOOHJUcWY3cHhyc1FvOGhmcWdIYXZIOVNtbTJJZ2Y2SWdzY3FhOFJIRExUeS95RUYzejk2L1Azc3hVK2ROTE1lVWJaUWI2bm51bUhzelJIalJxRmRvdDJzOFA3dFlObG1EeWpFaVVLT1BjWDNKQ0wvVE56SmxvZUpvY2tkaEF4MFpvS21hVmZ2VHVXMDYwK2REcnRJay9EcUVJcE10QzRDTzZtR1JFM3RBNUZoNXdDTFMwTUdQclNBM0dvZ2dPQVBSYlVURU5KOW0yZWpoaWY1czVSWkJVdytiaCtrMElzLzBSNnFmVEdIRVM4OU55WTRFcnhXMXVkZHRHZU9ySCthWUU0YUNBQzZmQjN5dk55dmRzYzdndFNpU2pxSGpCZ29EVjFGVkVYOWNFbE85Ym9ucGJZMXd2UHRqd3lxdkNnc2M2WWtVaXZGRDFDVWk5YXJPOTZ0VXZlK2UwOUI1dEdzMEpmL0xFdHZQZk1jK2xYdzlXQkEyL1lRa08wUkpXYlU1bEQ0Ym5tWThnNWUxVzBaR3lpK3JGVGd0YjF1cGtSMmcra3ppRFVpeE91T3dyeFVmWTh3WUFOZHZVUEd1WWJsMWZBdjlTcndZY2ZLWG9UbitYdlBtZ0F4K3V3YVBNQUg0QzRBbkVBK1hjUWN1dG5NL0N5V3dWNiIsIm1hYyI6ImE5YTQ1OGRhZDY2MThhZTk3YTU1NTVhM2IyNzdiNzJhMGI0NDRlMTQ4OWVlYzdiM2IxMzI1YzlkZDNmZDc4ZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+